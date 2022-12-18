НХЛ. «Вашингтон» одолел «Торонто», «Рейнджерс» обыграли «Филадельфию», «Тампа» разгромила «Монреаль»

«Эдмонтон» — «Анахайм» 3:4

Российский нападающий хозяев Клим Костин результативными действиями не отличился.

НХЛ Регулярный чемпионат «Эдмонтон» — «Анахайм» — 3:4 (1:2, 1:1, 1:1) Голы: Нерс — 5 (Райан, Бушар), 5:07 — 1:0. Кэррик — 1 (Мактавиш, Менья), 14:37 — 1:1. Фаулер — 4 (бол., Мактавиш, Хенрик), 17:19 — 1:2. Строум — 8, 28:31 — 1:3. Нюджент-Хопкинс — 15 (бол., Макдэвид, Драйзайтль), 39:32 — 2:3. Макдэвид — 28 (бол., Драйзайтль, Бэрри), 42:06 — 3:3. Клингберг — 4 (Ватрано, Строум), 46:08 — 3:4Вратари: Скиннер (58:17) — ДосталШтраф: 8-16Броски: 49 (11+15+23) — 17 (8+7+2)

«Анахайм» с 21 очком занимает 15-е место в Западной конференции, «Эдмонтон» с 35 очками — на седьмой строчке.

«Эдмонтон» — «Анахайм» 3:4

«Филадельфия» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 3:6

В составе гостей Артемий Панарин забросил шайбу и сделал голевую передачу. Форвард забил впервые за последние девять матчей. Голкипер Игорь Шестеркин на лед в матче не выходил.

НХЛ Регулярный чемпионат «Филадельфия» — «Рейнджерс» — 3:6 (1:1, 1:2, 1:3) Голы: ван Римсдайк — 5 (Типпетт), 7:11 — 1:0. Панарин — 7 (Гудроу, Зибанежад), 16:58 — 1:1. Миллер — 2, 29:09 — 1:2. Гудроу — 7 (Зибанежад, Панарин), 32:14 — 1:3. Лотон — 6 (мен.), 37:56 — 2:3. Веси — 6 (Трочек), 46:22 — 2:4. Фрост — 5 (Санхейм, Йорк), 47:53 — 3:4. Труба — 1 (мен., п.в., Миллер), 57:52 — 3:5. Линдгрен — 1 (п.в.), 59:12 — 3:6Вратари: Харт (57:31 — 57:52, 58:05 — 58:46, 59:00 — 59:12) — ГалакШтраф: 2-8Броски: 32 (8+14+10) — 34 (8+11+15)

«Рейнджерс» с 39 очками занимают седьмое место в Восточной конференции, «Филадельфия» с 27 очками — на 15-й строчке.

«Филадельфия» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 3:6

«Вашингтон» — «Торонто» 5:2

В составе «Кэпс» хет-триком отметился шведский защитник Эрик Густафссон. Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов стал автором двух результативных передач.

Капитан и нападающий «столичных» Александр Овечкин за 18:15 игрового времени результативными действиями отметиться не сумел.

НХЛ Регулярный чемпионат «Вашингтон» — «Торонто» — 5:2 (2:1, 1:1, 2:0) Голы: Густафссон — 1 (Милано, Карлсон), 11:12 — 1:0. Нюландер — 18 (Мэттьюс, Керфут), 13:12 — 1:1. ван Римсдайк — 4 (Манта, Милано), 14:48 — 2:1. Густафссон — 2 (Кузнецов, Милано), 22:51 — 3:1. Мэттьюс — 16 (Тимминс, Броди), 26:25 — 3:2. Хэтэуэй — 3 (Дженсен), 40:10 — 4:2. Густафссон — 3 (Кузнецов, Протас), 43:47 — 5:2Вратари: Линдгрен — СамсоновШтраф: 4-4Броски: 28 (14+6+8) — 36 (13+14+9)

«Вашингтон» в 33 матчах набрал 36 очков и поднялся на восьмое место в таблице Восточной конференции. «Торонто» после 32 матчей имеет в своем активе 44 очка и располагается на третьем месте на Востоке.

«Вашингтон» — «Торонто» 5:2

«Монреаль» — «Тампа-Бэй» 1:5

В составе гостей Никита Кучеров забросил шайбу и сделал голевую передачу. Этот гол стал для форварда 12-м в сезоне. Голкипер Андрей Василевский отразил 22 броска.

НХЛ Регулярный чемпионат «Монреаль» — «Тампа-Бэй» — 1:5 (0:2, 0:2, 1:1) Голы: Хагель — 11 (Коул, Чернак), 2:57 — 0:1. Пол — 13 (Пербикс, Стэмкос), 11:39 — 0:2. Чирелли — 1 (бол., Перри, Кучеров), 29:26 — 0:3. Хагель — 12 (бол., Хедман, Стэмкос), 37:47 — 0:4. Сузуки — 15 (Гуле), 40:16 — 1:4. Кучеров — 12 (Хагель), 58:01 — 1:5Вратари: Аллен — ВасилевскийШтраф: 19-13Броски: 23 (14+4+5) — 27 (11+12+4)

«Тампа» одержала пятую победу кряду и с 41 очком занимает четвертое место в Восточной конференции, «Монреаль» с 30 очками — на 14-й строчке.

«Монреаль» — «Тампа-Бэй» 1:5

«Каролина» — «Даллас» 5:4 ОТ

Победную шайбу забросил Мартин Нечас, которому ассистировал Андрей Свечников. Последний также забил в ходе основного времени встречи. Голкипер Петр Кочетков на лед в матче не выходил.

НХЛ Регулярный чемпионат «Каролина» — «Даллас» — 5:4 ОТ (2:1, 1:1, 1:2, 1:0) Голы: Ноесен — 5 (бол., Терявяйнен, Бернс), 6:20 — 1:0. Свечников — 17 (Чатфилд, де Хаан), 17:03 — 2:0. Павелски — 11 (бол., Робертсон, Хейсканен), 18:38 — 2:1. Бенн — 13 (бол., Хейсканен, Робертсон), 25:38 — 2:2. Терявяйнен — 1 (бол., Нечас, Бернс), 33:54 — 3:2. Джарвис — 6 (Шей), 42:44 — 4:2. Сегин — 6 (Миллер), 49:05 — 4:3. Хаканпяя — 4 (Робертсон), 50:47 — 4:4. Нечас — 13 (Свечников), 62:19 — 5:4Вратари: Раанта — УэджвудШтраф: 14-12Броски: 38 (8+13+15+2) — 30 (9+6+13+2)

«Каролина» победила в четвертом матче кряду и с 42 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, «Даллас» с 42 очками — на второй строчке Запада.

«Каролина» — «Даллас» 5:4 ОТ

«Нью-Джерси» — «Флорида» 2:4

У «Флориды» дубль оформил Сэм Райнхарт, еще по шайбе забросили Густав Форслинг и Картер Вераге. Голкипер Сергей Бобровский отразил 29 бросков из 31. Нападающий Григорий Денисенко отметился ассистом. В составе «Дэвилз» голами отметились Джон Марино и Эрик Хаула.

НХЛ Регулярный чемпионат «Нью-Джерси» — «Флорида» — 2:4 (0:1, 1:2, 1:1) Голы: Райнхарт — 10 (бол., Барков, Экблад), 8:54 — 0:1. Форслинг — 5 (Дэлпи, Хепониеми), 27:49 — 0:2. Марино — 3 (Хьюз, Хаула), 31:27 — 1:2. Райнхарт — 11 (Экблад, Луостаринен), 39:19 — 1:3. Хаула — 2 (Маклеод, Хэмилтон), 56:30 — 2:3. Верхэге — 16 (п.в., Денисенко, Монтур), 58:49 — 2:4Вратари: Шмид (57:36 — 58:49, 59:11) — БобровскийШтраф: 6-8Броски: 31 (12+7+12) — 28 (12+6+10)

«Флорида» с 34 очками занимает десятое место в Восточной конференции, «Нью-Джерси» с 44 очками — на второй строчке.

«Нью-Джерси» — «Флорида» 2:4

«Колорадо» — «Нэшвилл» 3:1

В составе «Эвеланш» форвард Валерий Ничушкин отметился результативной передачей, вратарь Александр Георгиев отразил 25 бросков.

НХЛ Регулярный чемпионат «Колорадо» — «Нэшвилл» — 3:1 (0:0, 2:0, 1:1) Голы: Рантанен — 21 (бол., Макар), 28:38 — 1:0. Ньюхук — 7 (Родригес, Ничушкин), 39:44 — 2:0. Дюшен — 7 (Нидеррайтер), 43:25 — 2:1. Макар — 7 (п.в.), 59:28 — 3:1Вратари: Георгиев — Сарос (58:33 — 58:53, 59:08 — 59:28, 59:33 — 59:46)Штраф: 4-6Броски: 30 (8+12+10) — 26 (10+8+8)

«Колорадо» с 34 очками занимает восьмое место в Западной конференции, «Нэшвилл» с 28 очками — на 12-й строчке.

«Колорадо» — «Нэшвилл» 3:1

«Аризона» — «Баффало» 2:5

В составе «Сэйбрз» дубль на счету Джеффа Скиннера.

НХЛ Регулярный чемпионат «Аризона» — «Баффало» — 2:5 (1:1, 1:1, 0:3) Голы: Гостисбеер — 8 (бол., Чикран, Шмальц), 3:35 — 1:0. Скиннер — 14 (бол., Томпсон, Так), 6:34 — 1:1. Хейтон — 1, 32:16 — 2:1. Скиннер — 15 (Далин, Томпсон), 36:42 — 2:2. Томпсон — 25 (бол., Так, Далин), 50:07 — 2:3. Джост — 2 (п.в., Так), 58:32 — 2:4. Окпосо — 3 (п.в., Скиннер), 59:08 — 2:5Вратари: Ингрэм (57:56 — 58:32, 58:48 — 59:08) — АндерсонШтраф: 10-12Броски: 30 (7+15+8) — 41 (13+12+16)

«Аризона» с 24 очками занимает 14-е место на Западе. «Баффало» с 32 очками — 12-е на Востоке.

«Аризона» — «Баффало» 2:5

«Ванкувер» — «Виннипег» 1:5

В составе «Джетс» ассистентский хет-трик на счету Пьера-Люка Дюбуа.

НХЛ Регулярный чемпионат «Ванкувер» — «Виннипег» — 1:5 (0:1, 0:2, 1:2) Голы: Коннор — 13 (бол., Дюбуа, Моррисси), 2:51 — 0:1. Капобьянко — 1 (Ганье, Дюбуа), 25:30 — 0:2. Пионк — 5 (Диллон, Перфетти), 32:08 — 0:3. Ганье — 5 (Дюбуа, Коннор), 40:56 — 0:4. Юнссон Фьелльбю — 2 (Самберг), 47:59 — 0:5. Хорват — 21 (бол., Хьюз, Гарлэнд), 54:36 — 1:5Вратари: Мартин — ХеллибакШтраф: 4-6Броски: 23 (3+9+11) — 27 (11+9+7)

«Виннипег» с 41 очков занимает третье место Запада. «Ванкувер» — на 11-й строчке с 29 очками.

«Ванкувер» — «Виннипег» 1:5

«Вегас» — «Нью-Йорк Айлендерс» 2:5

Российский голкипер «Айлендерс» Семен Варламов отразил 35 бросков и был признан первой звездой матча.

НХЛ Регулярный чемпионат «Вегас» — «Айлендерс» — 2:5 (0:1, 1:2, 1:2) Голы: «Вегас» — «Айлендерс» — 2:5 (0:1, 1:2, 1:2)Вратари: Томпсон (58:18 — 58:32, 58:50 — 59:48) — Варламов (Сорокин, 53:38)Штраф: 4-6Броски: 38 (9+17+12) — 26 (9+9+8)

«Островитяне» прервали трехматчевую серию поражений и идут восьмыми в Восточной конференции с 37 очками после 32 матчей, «Вегас» лидирует на Западе с 45 очками после 33 игр.

«Вегас» — «Нью-Йорк Айлендерс» 2:5

«Лос-Анджелес» — «Сан-Хосе» 3:2 Б

Победный буллит на счету форварда «королей» Тревора Мура.

НХЛ Регулярный чемпионат «Лос-Анджелес» — «Сан-Хосе» — 3:2 Б (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0) Голы: Дано — 8 (бол., Даути, Копли), 5:54 — 1:0. Майер — 15 (бол., Кутюр, Карлссон), 13:23 — 1:1. Лабанк — 7 (Майер), 35:26 — 1:2. Андерсон-Долан — 3 (Андерсон, Виларди), 36:16 — 2:2Победный буллит: МурВратари: Копли — РаймерШтраф: 6-8Броски: 41 (12+17+5+7) — 25 (7+13+5+0)

«Лос-Анджелес» набрал 39 очков в 34 матчах и занимает четвертое место в Западной конференции. «Сан-Хосе» с 26 баллами после 32 игр располагается на 13-й строчке.