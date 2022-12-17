НХЛ. «Миннесота» разгромила «Чикаго», «Сент-Луис» выиграл у «Калгари»

«Миннесота» — «Чикаго» — 4:1

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов стал второй звездой матча. В его активе гол и две результативные передачи.

Капризов показал лучшую серию по результативности в истории «Миннесоты» с 2015 года. Россиянин набрал очки в 11 домашних матчах подряд.

В 30-ти матчах сезона Кирилл набрал 39 (18+21) очков.

Норвежский форвард «Миннесоты» Матс Зуккарелло стал автором хет-трика и результативной передачи.

«Чикаго» проиграл 14 из 15-ти последних матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Миннесота» — «Чикаго» — 4:1 (1:0, 2:0, 1:1) Голы: Зуккарелло — 11 (Капризов, Стил), 4:54 — 1:0. Капризов — 18 (Зуккарелло, Стил), 28:32 — 2:0. Зуккарелло — 12 (бол., Болди, Эрикссон Эк), 39:17 — 3:0. Тэйвз — 10 (бол., Кейн, С. Джонс), 48:27 — 3:1. Зуккарелло — 13 (п.в., Капризов, Сперджен), 57:51 — 4:1Вратари: Флери — Мразек (57:41 — 57:51)Штраф: 12 — 6Броски: 22 (10+7+5) — 30 (9+9+12)

«Миннесота» — «Чикаго» — 4:1

«Калгари» — «Сент-Луис» — 2:5

Одним из лучших в составе «Сент-Луиса» был Павел Бучневич, отметившийся заброшенной шайбой и результативной передачей. В его активе 23 (10+13) очка в 22-х матча текущей регулярки.

Автором гола и результативной передачи также стал еще один российский форвард «Сент-Луиса» — Иван Барбашев.

Серия поражений «Калгари» достигла пяти матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Калгари» — «Сент-Луис» — 2:5 (1:1, 0:1, 1:3) Голы: Барбашев — 5 (Томас), 4:07 — 0:1. Маккей — 1 (Дюбе, Линдхольм), 16:01 — 1:1. Кайру — 12 (бол., Шенн, Бучневич), 23:08 — 1:2. Бучневич — 10 (Шенн, Крюг), 43:46 — 1:3. Маккей — 2 (Дюбе, Линдхольм), 47:40 — 2:3. Саад — 7, 48:58 — 2:4. Кайру — 13 (Томас, Барбашев), 49:59 — 2:5Вратари: Маркстрем — ГрайссШтраф: 4 — 6Броски: 42 (14+15+13) — 23 (12+3+8)

«Калгари» — «Сент-Луис» — 2:5

«Аризона» — «Айлендерс» — 5:4

Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин пропустил пять шайб, сумев отразить 24 из 29-ти бросков соперника. Россиянин потерпел пятое поражение подряд.

Всего в сезоне у Сорокина 10 побед при 10 поражениях в 21 матче. В среднем за 60 минут он отражает 92,1% бросков и пропускает 2,50 гола.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Аризона» — «Айлендерс» — 5:4 (1:2, 2:1, 2:1) Голы: Ахо — 3 (Нельсон, Бэйли), 1:41 — 0:1. Барзал — 4 (Сало, Вальстрем), 13:33 — 0:2. Гостисбеер — 7, 19:16 — 1:2. Келлер — 11 (Шмальц, Хейтон), 28:55 — 2:2. Бьюгстад — 7 (Браун, Маччелли), 29:09 — 3:2. Добсон — 10, 37:45 — 3:3. Бойд — 3 (Чикран, Шмальц), 42:08 — 4:3. Келлер — 12 (Шмальц, Чикран), 54:49 — 5:3. Бовилье — 6 (Вальстрем, Барзал), 58:21 — 5:4Вратарь: Веймелка — СорокинШтраф: 12 — 12Броски: 29 (11+13+5) — 34 (11+7+16)