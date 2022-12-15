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    «Рейнджерс» — самый дорогой клуб НХЛ по версии Forbes

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс Торонто Мэйпл Лифс Монреаль Канадиенс Лос-Анджелес Кингз Чикаго Блэкхоукс Бостон Брюинз
    Как сообщили в Forbes, хоккейный клуб НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» стал самым дорогим в лиге в этом году. Это уже восьмой раз подряд, когда «Рейнджеры» выигрывают в данной категории.

    Игроки «Рейнджерс»
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    Игроки «Рейнджерс»

    «Рейнджерс» оценили в $2,2 млрд. Второе место занял клуб «Торонто» со стоимостью $2 млрд. На третьей строчке оказался «Монреаль» с оценкой в $1,85 млрд.

    Полный список
    • 1. «Рейнджерс» — $2,2 млрд
    • 2. «Торонто» — $2 млрд
    • 3. «Монреаль» — $1,85 млрд
    • 4. «Чикаго» — $1,5 млрд
    • 5. «Бостон» — $1,4 млрд
    • 6. «Лос-Анджелес» — $1,3 млрд
    • 7. «Эдмонтон» — $1,275 млрд
    • 8. «Филадельфия» — $1,25 млрд
    • 9. «Вашингтон» — $1,2 млрд
    • 10. «Сиэтл» — $1,05 млрд
    • 11. «Детройт» — $1,03 млрд
    • 12. «Айлендерс» — $1,02 млрд
    • 13. «Ванкувер» — $1,01 млрд
    • 14. «Тампа-Бэй» — $1 млрд
    • 15. «Питтсбург» — $990 млн
    • 16. «Вегас» — $965 млн
    • 17. «Нью-Джерси» — $960 млн
    • 18. «Даллас» — $925 млн
    • 19. «Сент-Луис» — $880 млн
    • 20. «Колорадо» — $860 млн
    • 21. «Калгари» — $855 млн
    • 22. «Миннесота» — $850 млн
    • 23. «Нэшвилл» — $810 млн
    • 24. «Оттава» — $800 млн
    • 25. «Сан-Хосе» — $740 млн
    • 26. «Анахайм» — $725 млн
    • 27. «Виннипег» — $650 млн
    • 28. «Каролина» — $640 млн
    • 29. «Коламбус» — $620 млн
    • 30. «Баффало» — $610 млн
    • 31. «Флорида» — $550 млн
    • 32. «Аризона» — $450 млн

    «Рейнджеры» занимают 8-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 35 очками на счету.

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