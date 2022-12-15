«Рейнджерс» — самый дорогой клуб НХЛ по версии Forbes

Игроки «Рейнджерс» Фото: globallookpress.com
«Рейнджерс» оценили в $2,2 млрд. Второе место занял клуб «Торонто» со стоимостью $2 млрд. На третьей строчке оказался «Монреаль» с оценкой в $1,85 млрд.
Полный список
- 1. «Рейнджерс» — $2,2 млрд
- 2. «Торонто» — $2 млрд
- 3. «Монреаль» — $1,85 млрд
- 4. «Чикаго» — $1,5 млрд
- 5. «Бостон» — $1,4 млрд
- 6. «Лос-Анджелес» — $1,3 млрд
- 7. «Эдмонтон» — $1,275 млрд
- 8. «Филадельфия» — $1,25 млрд
- 9. «Вашингтон» — $1,2 млрд
- 10. «Сиэтл» — $1,05 млрд
- 11. «Детройт» — $1,03 млрд
- 12. «Айлендерс» — $1,02 млрд
- 13. «Ванкувер» — $1,01 млрд
- 14. «Тампа-Бэй» — $1 млрд
- 15. «Питтсбург» — $990 млн
- 16. «Вегас» — $965 млн
- 17. «Нью-Джерси» — $960 млн
- 18. «Даллас» — $925 млн
- 19. «Сент-Луис» — $880 млн
- 20. «Колорадо» — $860 млн
- 21. «Калгари» — $855 млн
- 22. «Миннесота» — $850 млн
- 23. «Нэшвилл» — $810 млн
- 24. «Оттава» — $800 млн
- 25. «Сан-Хосе» — $740 млн
- 26. «Анахайм» — $725 млн
- 27. «Виннипег» — $650 млн
- 28. «Каролина» — $640 млн
- 29. «Коламбус» — $620 млн
- 30. «Баффало» — $610 млн
- 31. «Флорида» — $550 млн
- 32. «Аризона» — $450 млн
«Рейнджеры» занимают 8-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 35 очками на счету.