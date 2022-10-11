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    «Трактор» прервал серию из 5 поражений

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    «Трактор» в Нижнекамске победил «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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    Челябинский коллектив выиграл благодаря единственной шайбе, которую забросил Альберт Яруллин.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Трактор» (Челябинск) — 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
    Гол: Яруллин — 2 (Альмквист, Шумаков), 44:25 — 0:1Вратари: Гарипов (58:38 — 59:09, 59:33) — ПроскуряковШтраф: 6 — 8Броски: 24 (9+8+7) — 32 (8+20+4)

    «Трактор» прервал серию из 5 поражений и набрал 14 очков. Он занимает 8-е место на Востоке. «Нефтехимик» остался с 13 баллами и идет на 10-й позиции.

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