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    Знарок: Это вторая игра, когда «Ак Барс» был собой — был характер, бились, несмотря ни на что

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Ак Барс Автомобилист КХЛ
    Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок высказал мнение о поражении в матче с «Автомобилистом» (1:2 ОТ).

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    «Естественно, были какие-то ошибки, неправильные действия. Но, несмотря на поражение, я увидел сегодня команду, которая билась до конца, проявила характер. Третий период мне очень понравился.

    Как бороться с невезением? А что, есть какой-то метод? Не везёт, и всё тут. Наверное, это вторая игра, когда команда "Ак Барс" была собой — был характер, бились, несмотря ни на что. Я зашел в раздевалку и сказал: "Несмотря на поражение, вы — молодцы".

    Если мы за эту игру ухватимся, то будут моменты, будем забивать и побеждать. Невезение надо пережить. Знаете, как по-татарски — "сабырлык", это значит "терпение".

    В овертайме решил не рисковать, не снимать вратаря, хотя сейчас, наверное, об этом жалею. В сопернике нет ничего такого. Если бы мы первыми забили, игра была бы другая.

    "Автомобилист" — очень хорошая команда, мастеровитые исполнители. Но я думаю, что у нас мастерство выше. Мы все верим в наших ребят, думаю, всё будет хорошо.

    Что касается силового Адамчука… Когда человек едет и соперник смещается в сторону, ему самому трудно сместиться — он едет, как ехал. Это секунда (щёлкает пальцами). Он не хотел травмировать, хотел нормально играть в тело.

    На будущее я хотел бы напомнить — у меня есть принципы, я никогда не критиковал и не буду критиковать своих игроков. Поверьте, в раздевалке они и так "люлей" получают прилично. Я знаю, что они виноваты, но на публике про своих игроков я никогда не говорил плохо и не буду», — цитирует Знарка официальный сайт КХЛ.

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