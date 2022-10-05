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    «Сент-Луис» выиграл у «Миннесоты», «Каролина» проиграла «Баффало»

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    «Сент-Луис» переиграл «Миннесоту» в предсезонном матче НХЛ со счетом 4:2.

    Павел Бучневич
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    Павел Бучневич

    В составе победителей Павел Бучневич забросил шайбу и сделал результативную передачу. Клим Костин нанес два броска по воротам и забил один гол.

    Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов не участвовал в матче.

    В другой игре «Каролина» потерпела поражение от «Баффало» со счетом 2:4.

    Российский голкипер «Харрикейнз» Петр Кочетков отразил 26 из 29 бросков по своим воротам. Защитник Илья Любушкин результативными действиями не отметился.

    Также «Филадельфия» в овертайме проиграла «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 3:4.

    Победную шайбу забросил защитник Ноа Добсон. Ворота победителей защищал голкипер Илья Сорокин, который отразил 30 бросков из 33.

    Напомним, сезон-2022/23 стартует 7 октября и станет 106-м в истории лиги.

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