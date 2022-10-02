«Спартак» дома проиграл «Витязю»

В составе победителей отличились Иван Зинченко, Егор Воронков, Скотт Уилсон, Степан Старков и Станислав Яровой. Две результативные передачи отдал защитник Джереми Рой.
Единственную шайбу красно-белых забросил Матвей Заседа.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Спартак» (Москва) — «Витязь» (Подольск) — 1:5 (0:1, 0:2, 1:2)
Голы: Зинченко — 2 (Аркалов, Абросимов), 13:20 — 0:1. Воронков — 1 (Яремчук, Рой), 25:31 — 0:2. Уилсон — 5 (Рой), 34:31 — 0:3. Заседа — 1 (бол., Талалуев, Цыплаков), 46:26 — 1:3. Старков — 4 (Кара), 51:13 — 1:4. Яровой — 1, 56:07 — 1:5Вратари: Красиков — ДорожкоБроски: 41 (11+15+15) — 24 (8+7+9)Штраф: 2 — 8
Для «Витязя» эта победа стала третьей подряд в КХЛ. В турнирной таблице Западной конференции он занимает 4-е место, набрав 17 очков в 13 матчах. «Спартак» идет третьим: 17 очков после 14 игр.