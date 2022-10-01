«Сан-Хосе» победил «Вегас», Гущин оформил хет-трик Фото: globallookpress.com
В составе победителей хет-трик оформил россиянин Данил Гущин. Еще по голу забили Эрик Карлссон, Мэтт Беннинг, Люк Канин и Джона Гаджович.
У «Голден Найтс» дублем отметился Джек Айкел, еще одна шайба на счету Райлли Смита. Россияне Павел Дорофеев и Даниил Чайка очков не набрали.
«Сан-Хосе» выбрал Гущина на драфте 2020 года под общим 76-м номером. 20-летний форвард еще не играл за «акул» в регулярке НХЛ.
Сезон-2022/23 стартует 7 октября и станет 106-м в истории лиги. «Шаркс» в первом матче сыграет против «Нэшвилла» (7 октября), а «Вегас» — с «Кингз» (16 октября).