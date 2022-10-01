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    «Сан-Хосе» победил «Вегас», Гущин оформил хет-трик

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Сан-Хосе Шаркс Вегас Голден Найтс
    «Сан-Хосе» обыграл «Вегас» (7:3) в предсезонном матче НХЛ. Игра прошла на льду «Т-Мобайл Арены» в Лас-Вегасе.

    «Сан-Хосе» победил «Вегас», Гущин оформил хет-трик
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    «Сан-Хосе» победил «Вегас», Гущин оформил хет-трик

    В составе победителей хет-трик оформил россиянин Данил Гущин. Еще по голу забили Эрик Карлссон, Мэтт Беннинг, Люк Канин и Джона Гаджович.

    У «Голден Найтс» дублем отметился Джек Айкел, еще одна шайба на счету Райлли Смита. Россияне Павел Дорофеев и Даниил Чайка очков не набрали.

    «Сан-Хосе» выбрал Гущина на драфте 2020 года под общим 76-м номером. 20-летний форвард еще не играл за «акул» в регулярке НХЛ.

    Сезон-2022/23 стартует 7 октября и станет 106-м в истории лиги. «Шаркс» в первом матче сыграет против «Нэшвилла» (7 октября), а «Вегас» — с «Кингз» (16 октября).

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