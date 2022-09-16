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    «Автомобилист» одержал уверенную домашнюю победу над «Трактором»

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    «Автомобилист» на своем льду принимал «Сибирь» в матче КХЛ. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2 (1:1, 2:0, 2:1).

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    На первой минуте Брукс Мэйсек с передачи Кёртиса Валка вывел екатеринбургскую команду вперёд. На седьмой минуте Вячеслав Литовченко, реализовав численное большинство, сравнял счёт. На 25-й минуте Стефан Да Коста во второй раз поразил ворота новосибирцев.

    На 35-й минуте Олег Ли забросил третью шайбу, отличившись в большинстве. На 50-й минуте Вячеслав Основин сократил отставание до минимума, однако через две минуты Кёртис Валк с паса Ли вернул комфортное преимущество хозяевам.

    КХЛ
    «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)
    Голы: Мэйсек — 4 (Волк), 0:25 — 1:0. Литовченко — 2 (бол., Основин, Чайковски), 6:24 — 1:1. Да Коста — 3 (бол., Мэйсек, Волк), 24:12 — 2:1. Ли — 2 (бол., Голышев, Гуркин), 34:50 — 3:1. Основин — 1 (бол., Чайковски, Шенфельд), 49:25 — 3:2. Волк — 3 (Ли), 51:53 — 4:2. Романцев — 2 (п.в., Эберт), 58:10 — 5:2Вратари: Маттссон — Красоткин (58:02 — 58:10)Штраф: 8 — 10Броски: 29 (8+16+5) — 37 (15+10+12)Судьи: Степучев, Щенев

    «Автомобилист» набрал 11 очков и возглавил турнирную таблицу Восточной конференции. «Сибирь» идет на втором месте (9 очков).

    В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» в Нур-Султане сыграет с «Барысом». «Автомобилист» примет «Нефтехимик». Оба матча состоятся 18 сентября.

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