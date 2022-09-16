«Автомобилист» одержал уверенную домашнюю победу над «Трактором»

На первой минуте Брукс Мэйсек с передачи Кёртиса Валка вывел екатеринбургскую команду вперёд. На седьмой минуте Вячеслав Литовченко, реализовав численное большинство, сравнял счёт. На 25-й минуте Стефан Да Коста во второй раз поразил ворота новосибирцев.
На 35-й минуте Олег Ли забросил третью шайбу, отличившись в большинстве. На 50-й минуте Вячеслав Основин сократил отставание до минимума, однако через две минуты Кёртис Валк с паса Ли вернул комфортное преимущество хозяевам.
«Автомобилист» набрал 11 очков и возглавил турнирную таблицу Восточной конференции. «Сибирь» идет на втором месте (9 очков).
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» в Нур-Султане сыграет с «Барысом». «Автомобилист» примет «Нефтехимик». Оба матча состоятся 18 сентября.