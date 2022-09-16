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    «Спартак» в овертайме уступил «Торпедо»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Спартак Торпедо
    Московский «Спартак» потерпел домашнее поражение от нижегородского «Торпедо» (1:2 ОТ) в овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ.

    «Спартак»
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    «Спартак»

    В составе победителей отличились Василий Атанасов и Кенни Агостино. Единственную шайбу красно-белых забросил Джоуи Кин.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Спартак» (Москва) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 1:2 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 0:1)
    Голы: Кин — 1 (бол., Вароун), 12:39 — 1:0. Атанасов — 3 (бол., Кручинин, Агостино), 27:37 — 1:1. Агостино — 1 (Орлов), 60:42 — 1:2Вратари: Рибар — КульбаковБроски: 22 (7+9+6+0) — 28 (10+14+3+1)Штраф: 14 — 14

    В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» 18 сентября в Москве сыграет с «Ак Барсом». «Торпедо» 19 сентября примет «Витязь».

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