«Спартак» в овертайме уступил «Торпедо»

«Спартак» Фото: globallookpress.com
В составе победителей отличились Василий Атанасов и Кенни Агостино. Единственную шайбу красно-белых забросил Джоуи Кин.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Спартак» (Москва) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 1:2 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 0:1)
Голы: Кин — 1 (бол., Вароун), 12:39 — 1:0. Атанасов — 3 (бол., Кручинин, Агостино), 27:37 — 1:1. Агостино — 1 (Орлов), 60:42 — 1:2Вратари: Рибар — КульбаковБроски: 22 (7+9+6+0) — 28 (10+14+3+1)Штраф: 14 — 14
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» 18 сентября в Москве сыграет с «Ак Барсом». «Торпедо» 19 сентября примет «Витязь».