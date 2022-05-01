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    • Дубль Хайруллина помог сборной России обыграть Белоруссию в выставочном матче
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    Дубль Хайруллина помог сборной России обыграть Белоруссию в выставочном матче

    Хоккей Сборная России Сборная Белоруссии
    Сборная России по хоккею победила команду Белоруссии (5:2) в выставочном матче, который прошел в Туле.

    Россия — Белоруссия
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    Россия — Белоруссия

    В составе россиян отличился Марат Хайруллин, который оформил дубль и отдал результативную передачу.

    Еще по шайбе забросили Никита Тертышный, Фёдор Свечков и вратарь Дмитрий Николаев.

    Голы Белоруссии на свой счет записали Егор Чезганов и Даниил Сотишвили.

    Хоккей. Товарищеский матч
    Россия — Белоруссия — 5:2 (1:0, 1:2, 3:0)
    Голы: Тертышный — 1 (Савиков, Хайруллин), 5:58 — 1:0. Чезганов — 1 (бол., Еременко, Кодола), 23:46 — 1:1. Хайруллин — 1 (Мисюль, Чибриков), 24:44 — 2:1. Сотишвили — 1 (Литвинов, Игнатенко), 32:56 — 2:2. Свечков — 1, 50:15 — 3:2. Николаев — 1 (п.в.), 57:51 — 4:2. Хайруллин — 2 (п.в.), 58:57 — 5:2Вратари: Николаев (Третьяк, 57:52) — Кульбаков (57:47 — 57:56, 58:09 — 58:57)Штраф: 10 — 6

    В понедельник, 2 мая, сборная России вновь проведет в Туле матч с белорусами. Начало встречи — в 16:00 мск.

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