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    Финляндия победила Чехию в матче Евротура

    Хоккей Евротур Чешские хоккейные игры Сборная Чехии Сборная Финляндии
    Сборная Финляндии одержала победу по буллитам над командой Чехии (2:1 ПБ) в стартовом матче третьего этапа Евротура — Чешских игр.

    Финляндия — Чехия
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    Финляндия — Чехия

    В основное время за финнов отличился Теэму Хартикайнен, а ассистировавший ему Сакари Маннинен исполнил победный бросок.

    Шайба чехов на счету Иржи Черноха.

    Еврохоккейтур. Чешские игры
    Финляндия — Чехия — 2:1 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0)
    Голы: Хартикайнен — 1 (бол., Маннинен, Иннала), 15:20 — 1:0. Чернох — 1 (бол., Шпачек), 38:45 — 1:1Победный буллит: МанниненВратари: Олкинуора — ЛукешБроски: 31 (8+9+14+0) — 33 (8+12+11+2)Штраф: 8 — 6

    В другом матче сыграют команды Швеции и Австрии.

    Напомним, что Международная федерация хоккея не допустила сборную России к участию на турнире.

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