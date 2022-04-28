Финляндия победила Чехию в матче Евротура

одержала победу по буллитам над(2:1 ПБ) в стартовом матче третьего этапа Евротура — Чешских игр.

В основное время за финнов отличился Теэму Хартикайнен, а ассистировавший ему Сакари Маннинен исполнил победный бросок.

Шайба чехов на счету Иржи Черноха.

Еврохоккейтур. Чешские игры Финляндия — Чехия — 2:1 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0) Голы: Хартикайнен — 1 (бол., Маннинен, Иннала), 15:20 — 1:0. Чернох — 1 (бол., Шпачек), 38:45 — 1:1Победный буллит: МанниненВратари: Олкинуора — ЛукешБроски: 31 (8+9+14+0) — 33 (8+12+11+2)Штраф: 8 — 6

В другом матче сыграют команды Швеции и Австрии.

Напомним, что Международная федерация хоккея не допустила сборную России к участию на турнире.