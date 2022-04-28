Федоров: ЦСКА сделал еще один шаг, парни молодчики — выдержали

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал победу над «Металлургом» (2:1) в шестом матче финала Кубка Гагарина.

Счет в серии 3-3. Решающий матч серии пройдет в Магнитогорске 30 апреля.

«Парни молодчики. Забили два гола, создали преимущество, потом не забили в большинстве, но выдержали. Только пропустили ненужный гол.

Сложная и интенсивная игра. Мы сделали еще один шаг. Едем в "Магнитку". Рад за ребят, что выдержали.

Не знаю, в каком состоянии Дальбек после удара. Если сможет ходить, то сможет и сыграть.

Игра Карнаухова и Светлакова? Эмоции приветствуются. В данный момент желательно в пользу команды. Но не все получается.

Эпизод с таймаутом? Сложный момент. Не скажу что на 100 процентов контролировал ситуацию. Но судьи подсказали. Было необходимо взять 2 минуты. Федотову надо было что-то починить, что тут сделаешь.

Я переживаю как все. Просто у меня есть важная обязанность — выпускать тройки на лед. Это дисциплинирует, охлаждает, вот так и держусь.

7 матч в финале — это новый для меня опыт. Наверное, со стороны он необычный. Не думал об этом так много.

Еще есть пару часов до 12 ночи, чтобы переварить то, что случилось сегодня. Постараемся найти слова для ребят, хотя они понимают больше, чем тренерский штаб.

Кто успокоит нервы и будет играть правильно, тот имеет шанс победить», — передает слова Федорова Sport24.