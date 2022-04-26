Россию лишили права проведения ЧМ-2023 по хоккею

(ИИХФ) официально объявила о лишении России права проведения чемпионата мира 2023 года.

Решение было принято на Совете организации 26 апреля в швейцарском Цюрихе.

ЧМ-2023 должен был пройти в Санкт-Петербурге 5–21 мая 2023 года. Новая страна проведения мирового первенства будет объявлена во время ЧМ-2022, который пройдет в Финляндии.

Как отмечает ИИХФ, решение о переносе турнира было принято из соображений безопасности всех хоккеистов, официальных лиц, СМИ и болельщиков.

Напомним, что в конце февраля ИИХФ отстранила Россию и Белоруссию от международных хоккейных турниров до особого уведомления.

Тогда же у России отобрали право на проведение МЧМ-2023, который должен был начаться в конце декабря в Новосибирске и Омске