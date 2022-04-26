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    «Чикаго» обыграл «Филадельфию»

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Чикаго Блэкхоукс Филадельфия Флайерз
    «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Филадельфию» со счетом 3:1.

    «Чикаго»
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    «Чикаго»

    В составе победителей по голу забили Эрик Густафссон, Джонатан Тэйвз и Алекс Дебринкэт.

    Автором единственной шайбы «Флайерз» стал Кевин Хейз, защитник Иван Проворов завершил встречу с показателем полезности «-1».

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Чикаго» — «Филадельфия» — 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)
    Голы: Густафссон — 2 (Тэйвз, Кубалик), 1:44 — 1:0. Тэйвз — 13 (Лафферти), 6:15 — 2:0. Хэйс — 10 (Лотон, Конекны), 8:03 — 2:1. Дебринкэт — 41 (Кейн, Маккейб), 47:45 — 3:1Вратари: Ланкинен — Сандстрем (56:30 — 59:09, 59:16)Штраф: 10-12Броски: 33 (13+9+11) — 34 (14+7+13)

    «Чикаго» с 65 очками занимает 14-е место в Западной конференции, «Филадельфия» с 61 очком — на 15-й строчке «Востока».

    «Чикаго» — «Филадельфия» 3:1
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