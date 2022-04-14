ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Висенте ЛюкеАнонс UFC Vegas 51. В главном бою выступят потенциальные соперники Хамзата Чимаева
  • 22:08
    • Дубль Нкунку вывел «Лейпциг» в полуфинал Лиги Европы
  • 21:29
    • ЦСКА победил СКА в седьмом матче серии и вышел в финал Кубка Гагарина
  • 21:08
    • Обамеянг и Торрес сыграют в атаке «Барсы» против «Айнтрахта»
  • 21:38
    • «Лестер» победил ПСВ и вышел в полуфинал Лиги конференций
  • 21:27
    • «Рома» и «Буде-Глимт» объявили стартовые составы
    Все новости спорта

    Ротенберг: ЦСКА показал, что на сегодня они сильнее, но у нас молодая команда

    Хоккей Прогнозы на КХЛ СКА ЦСКА КХЛ
    Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвел итоги седьмого матча серии финала Западной конференции против ЦСКА (0:3, 3-4).

    Роман Ротенберг
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Роман Ротенберг

    «Сегодня очень здорово начали игру. Было много моментов и бросков, не удалось забить. Ребята отдали все, что могли, бились и старались ради болельщиков.

    Хочу поздравить ЦСКА с победой. Они показали, что на сегодня они сильнее, но у нас молодая команда, смотрим в будущее со светлой головой. Нам есть к чему стремиться.

    Соперник во втором периоде сыграл где-то агрессивнее. Мы были к этому готовы, не было такого, что что-то сломалось. Соперник очень сильный. Мы доминировали во многих играх, были все возможности победить.

    Было много травм, как это обычно в плей-офф бывает. Мы постараемся максимально сохранить команду и двигаться вперед. Все увидели, что молодые ребята играли на равных с опытными.

    Мы по ходу серии много раз меняли сочетания. Искали ключ к победе. В концовке не выходил Бурдасов, потому что получил травму. Была жесткая игра, где-то нас перебили. У нас вообще много травм, не хотел бы всех озвучивать. Есть и переломы.

    Мы понимали, что соперник ждет наши ошибки. Так и было. Это опыт, который мы получили. При этом у нас были возможности пройти дальше и побороться за Кубок.

    Нам где-то не хватило мощи, напора и энергии в последних двух матчах. Здесь много закулисных причин. Для всех ситуация непростая. Надо разобрать и проанализировать каждый момент.

    Готовились максимально на победу в Москве, то же самое было сегодня. Очень серьезный соперник, нам не хватило сил. Плюс они здорово обороняются, не смогли взломать оборону», — заявил Ротенберг «Спорт-Экспрессу».

    Соперником ЦСКА по финалу плей-офф КХЛ станет магнитогорский «Металлург», который ранее победил в серии челябинский «Трактор» (4-1).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барса» проведет мастер-класс для обороны «Айнтрахта»?
  • «Барселона» — «Айнтрахт». Прогноз и ставки
  • 2.48
    •
  • «Лион» и «Вест Хэм» устроят голевую «засуху»?
  • «Лион» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Встреча обещает быть результативной
  • «Рома» — «Будё/Глимт». Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $100 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.47
  • Экспресс дня 15 апреля
  • Завтра в 19:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Динамо — Ахмат
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Давидович-Фокина — Фриц
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Немков — Андерсон
  • Прочие
  • Послезавтра в 06:00
    •  2.67
  • Прогноз на матч Флорида — Виннипег
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Даллас — Миннесота
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Торонто — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Ренн — Монако
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Хаддерсфилд Таун — Куинз Парк Рейнджерс
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2022
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие