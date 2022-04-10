«Вашингтон» одержал победу над «Питтсбургом»

на выезде встречался св матче регулярного чемпионата НХЛ и выиграл 6:3.

В составе «Кэпиталз» по голу забили Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов. У Ильи Самсонова 29 отраженных бросков из 32.

У «пингвинов» результативной передачей отметился Евгений Малкин. Это была его 700 результативная передача в НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Питтсбург» — «Вашингтон» — 3:6 (3:2, 0:1, 0:3) Голы: Раст — 24 (Гюнтцель, Малкин), 0:45 — 1:0. Юханссон — 7, 1:01 — 1:1. Орлов — 11 (Ларссон, Дауд), 7:24 — 1:2. Картер — 17 (Родригес), 18:34 — 2:2. Бойл — 10 (Летанг, Блюгерс), 19:34 — 3:2. Овечкин — 44 (бол., Карлсон, Бэкстрем), 24:49 — 3:3. Уилсон — 22, 51:35 — 3:4. Кузнецов — 23 (мен., п.в.), 58:19 — 3:5. Фехервари — 7 (п.в., Уилсон, Карлсон), 59:33 — 3:6Вратари: Джерри (58:06 — 58:19, 58:32 — 59:33) — СамсоновШтраф: 13 — 11Броски: 32 (14+11+7) — 45 (10+16+19)

«Вашингтон» на 8 позиции с 88 очками на Востоке. «Питтсбург» 7-й с 92 баллами.