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    Крикунов: СКА нужно максимально упростить игру в серии с ЦСКА

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    Известный российский тренер Владимир Крикунов прокомментировал победу ЦСКА над СКА (3:1) в первом матче финальной серии Западной конференции КХЛ.

    Владимир Крикунов
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    Владимир Крикунов

    «Серия между двумя армейскими командами должна стать украшением плей-офф-2022. После вчерашней гостевой победы психологическое преимущество перешло к москвичам.

    Думаю, что каждая игра будет такая же напряженная, как первый матч серии, прошедший в Санкт-Петербурге. По стартовой игре мне показалось, что СКА играет слишком академично.

    С таким соперником нужно максимально упростить игру. Необходимо исключить или свести к минимуму передачи поперек площадки. Не нужно играть чересчур красиво, тут важен в первую очередь результат. Моментов питерцы вчера создали немало, а вот с реализацией возникли проблемы. Забрасывая по одной шайбе за игру, выиграть редко когда удается.

    Серия только началась, и вся борьба еще впереди», — приводит слова Крикунова «Чемпионат».

    Вторая игра серии пройдет в Санкт-Петербурге 4 апреля.

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