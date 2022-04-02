ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Неймар и Лионель МессиПродать Месси и сбалансировать состав. Пять главных задач «ПСЖ» этим летом
  • 19:32
    • СКА с поражения начал полуфинальную серию Кубка Гагарина с ЦСКА
  • 19:09
    • «Челси» разгромно проиграл «Брентфорду» на «Стэмфорд Бридж»
  • 18:57
    • Два ассиста Стерлинга помогли «Ман Сити» обыграть «Бернли»
  • 18:50
    • Гильерме остался в запасе «Локомотива» на матч со «Спартаком»
  • 18:38
    • «Бавария» разгромила «Фрайбург», «Байер» с Азмуном одолел «Герту»
    Все новости спорта

    СКА с поражения начал полуфинальную серию Кубка Гагарина с ЦСКА

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ ЦСКА СКА
    Петербургский СКА потерпел домашнее поражение от московского ЦСКА (1:3) в первом матче финальной серии Западной конференции КХЛ.

    СКА
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    СКА

    В составе победителей отличились Максим Соркин, Александр Попов и Владислав Каменев.

    За СКА единственную шайбу забросил форвард Андрей Кузьменко.

    КХЛ. Запад. Финалы конференций
    СКА (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) — 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)
    Голы: Соркин — 3 (Киселевич), 1:21 — 0:1. Кузьменко — 7 (бол., Лехтонен, Бурдасов), 22:03 — 1:1. Попов — 2 (Светлаков), 56:36 — 1:2. Каменев — 3 (п.в.), 58:26 — 1:3Вратари: Юханссон (57:39 — 58:26, 59:11) — ФедотовБроски: 29 (10+10+9) — 23 (6+9+8)Штраф: 8 — 8

    ЦСКА одержал девятую победу подряд в этом розыгрыше плей-офф и повел в серии со счетом 1-0.

    Следующая игра серии также пройдет в Санкт-Петербурге. Встреча состоится 4 апреля.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продлит ли «Локо» безвыигрышную серию «Спартака»?
  • «Локомотив» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
  • «МЮ» потеряет очки в домашней игре с «Лестером»?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
  • Ждем результативной игры в Дортмунде
  • «Боруссия» Д — «Лейпциг». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €500 и фрибет €15 ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьУвеличение депозита в 2,5 раза ИгратьБесплатная ставка 2000 рублей ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.83
  • Экспресс дня 3 апреля
  • Завтра в 22:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Локомотив — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Сельта — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.51
  • Прогноз на матч Ванкувер — Вегас
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Барселона — Севилья
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Ньюкасл
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  3.42
  • Прогноз на матч Ювентус — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2022
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие