СКА с поражения начал полуфинальную серию Кубка Гагарина с ЦСКА

В составе победителей отличились Максим Соркин, Александр Попов и Владислав Каменев.
За СКА единственную шайбу забросил форвард Андрей Кузьменко.
КХЛ. Запад. Финалы конференций
СКА (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) — 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)
Голы: Соркин — 3 (Киселевич), 1:21 — 0:1. Кузьменко — 7 (бол., Лехтонен, Бурдасов), 22:03 — 1:1. Попов — 2 (Светлаков), 56:36 — 1:2. Каменев — 3 (п.в.), 58:26 — 1:3Вратари: Юханссон (57:39 — 58:26, 59:11) — ФедотовБроски: 29 (10+10+9) — 23 (6+9+8)Штраф: 8 — 8
ЦСКА одержал девятую победу подряд в этом розыгрыше плей-офф и повел в серии со счетом 1-0.
Следующая игра серии также пройдет в Санкт-Петербурге. Встреча состоится 4 апреля.