Панин: Завершение сезона — это пустота. Осадок всегда остается

Защитник «Салавата Юлаева»поделился эмоциями после завершения сезона для команды из Уфы.

«Салават» уступил «Трактору» в серии второго раунда плей-офф (2-4).

«Все игры, за исключением того, где мы уступили 1:7, были хорошие и боевые. Не наиграли мы на этот счёт. Что-то получилось, что-то нет.

Может быть, в каких-то играх не хватило мастерства, но сегодня было много моментов, особенно в третьем периоде, где нам не везло. Сказались нюансы.

Завершение сезона — это пустота. Понятно, что жизнь продолжается, но это такая крутая часть твоей жизни... Осадок всегда остается.

На протяжении всей серии я кайфовал от молодых пацанов! Несмотря на какие-то недочеты, мне они очень нравятся как люди и спортсмены. У них хорошее будущее.

Отмечу, что классно сработала спортивная школа и тренеры, та лесенка, по которой они дошли до главной команды.

Обиды на тех игроков "Салавата", которые уехали из команды, нет. Есть человеческий фактор, каждый сам принимает решение. Почему мы их должны осуждать?

С другой стороны, Томи Ламса показал характер и остался — это говорит многое о человеке», — приводит слова игрока клубная пресс-служба.