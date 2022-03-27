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    Панин: Завершение сезона — это пустота. Осадок всегда остается

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Салават Юлаев Трактор КХЛ
    Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин поделился эмоциями после завершения сезона для команды из Уфы.

    Григорий Панин
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    Григорий Панин

    «Салават» уступил «Трактору» в серии второго раунда плей-офф (2-4).

    «Все игры, за исключением того, где мы уступили 1:7, были хорошие и боевые. Не наиграли мы на этот счёт. Что-то получилось, что-то нет.

    Может быть, в каких-то играх не хватило мастерства, но сегодня было много моментов, особенно в третьем периоде, где нам не везло. Сказались нюансы.

    Завершение сезона — это пустота. Понятно, что жизнь продолжается, но это такая крутая часть твоей жизни... Осадок всегда остается.

    На протяжении всей серии я кайфовал от молодых пацанов! Несмотря на какие-то недочеты, мне они очень нравятся как люди и спортсмены. У них хорошее будущее.

    Отмечу, что классно сработала спортивная школа и тренеры, та лесенка, по которой они дошли до главной команды.

    Обиды на тех игроков "Салавата", которые уехали из команды, нет. Есть человеческий фактор, каждый сам принимает решение. Почему мы их должны осуждать?

    С другой стороны, Томи Ламса показал характер и остался — это говорит многое о человеке», — приводит слова игрока клубная пресс-служба.

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