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    Тренер сборной России о серебре ОИ-2022: У ребят было горе, уходили с площадки со слезами

    Хоккей Сборная России Сборная Финляндии Хоккей в Пекине-2022
    Тренер сборной России по физподготовке Дмитрий Яшанькин рассказал о реакции хоккеистов на серебро Олимпиады-2022.

    Сборная России
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    Сборная России

    В финале олимпийского турнира в Пекине россияне уступили Финляндии (1:2).

    «По мне, ребята сделали все, что могли. Нельзя сказать, что парни где-то недоработали, не дожали и не доборолись. Команда отдалась полностью.

    Да, проиграли. Да, расстроились. Все уходили после награждения в раздевалку со слезами на глазах. Радости за то, что выиграли серебро, не было. Было горе от того, что не смогли победить.

    Но, с другой стороны, по ходу турнира команда набирала — с первого матча играли все лучше, лучше и лучше.

    Мне кажется, что ребята сыграли настолько, насколько они были готовы», — сказал тренер изданию «Газета.ру».

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