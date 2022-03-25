Гатиятулин: Играли правильно, по заданию с самоотдачей и характером

«Непростой матч. Прошлая игра получилась эмоциональной, потратили много сил. По первому периоду не хватало эмоций.
Играли правильно, по заданию с самоотдачей и характером. Здорово сыграли спецбригады. Рады победе. Спасибо нашим болельщикам за поддержку.
Как отреагировали на курьезную пропущенную шайбу? Был первый период. Много времени еще было. Ошибки случаются у каждого. Поддерживали друг друга. Пытались переломить исход.
Чтобы завершить серию в Уфе нужно играть свою игру, сконцентрироваться на процессе, а не на результате. Выполнять то, что приносит нам успех. Важно восстановиться физически и эмоционально.
Доктора занимаются Седлаком. Все силы брошены, чтобы он вернулся в состав быстрее. Ждем информации», — сказал тренер Gorobzor.ru.
Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу «Трактора». Шестая игра пройдет в Уфе 27 марта.