Гатиятулин: Играли правильно, по заданию с самоотдачей и характером

Главный тренер «Трактора»прокомментировал победу над(2:1 ОТ) в матче плей-офф КХЛ.

«Непростой матч. Прошлая игра получилась эмоциональной, потратили много сил. По первому периоду не хватало эмоций.

Играли правильно, по заданию с самоотдачей и характером. Здорово сыграли спецбригады. Рады победе. Спасибо нашим болельщикам за поддержку.

Как отреагировали на курьезную пропущенную шайбу? Был первый период. Много времени еще было. Ошибки случаются у каждого. Поддерживали друг друга. Пытались переломить исход.

Чтобы завершить серию в Уфе нужно играть свою игру, сконцентрироваться на процессе, а не на результате. Выполнять то, что приносит нам успех. Важно восстановиться физически и эмоционально.

Доктора занимаются Седлаком. Все силы брошены, чтобы он вернулся в состав быстрее. Ждем информации», — сказал тренер Gorobzor.ru.

Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу «Трактора». Шестая игра пройдет в Уфе 27 марта.