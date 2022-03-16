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    Источник: «Югра» и «Лада» заменят «Йокерит» и рижское «Динамо»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Рига Йокерит Югра Лада
    Стало известно, кто в следующем сезоне будет играть в КХЛ вместо финского «Йокерита» и рижского «Динамо».

    «Югра»
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    «Югра»

    «В следующем сезоне "Йокерит" и "Динамо" Рига в КХЛ заменят "Югра" и "Лада". Это решенный вопрос», — написал журналист Алексей Шевченко.

    «Динамо» объявило о выходе из КХЛ 27 февраля, аналогичное решение «Йокерита», как ожидается, будет опубликовано не позднее лета.

    «Югра» и «Лада» в настоящий момент принимают участие в четвертьфинальных матчах плей-офф ВХЛ.

    Также Швевченко рассказал о возможности создания в Москве команды «Динамо Рига».

    «Огромные шансы на то, что "Куньлунь" в следующем сезоне будет проводить матчи в Пекине. С апреля между странами откроется авиасообщение, все барьеры будут сняты. Хм, а кто тогда будет в Мытищах-то? "Авангард"?.

    Но самое крутое из сегодня: на полном серьезе обсуждается вопрос о появлении команды "Динамо Рига" (Москва). Вот и Мытищи пригодятся, кстати», — добавил Шевченко.

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