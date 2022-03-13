«Каролина» победила «Филадельфию», Свечников сделал ассист

Андрей Свечников Фото: globallookpress.com
У хозяев по шайбе забросили Стив Лоренц, Джордан Мартинук и Себастьян Ахо. Точный бросок у гостей совершил Дерик Брассар.
Российский форвард «Каролины» Андрей Свечников отметился результативной передачей и завершил встречу с показателем полезности +2.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Каролина» — «Филадельфия» — 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)
Голы: Лоренц — 7 (Степан, Чатфилд), 28:34 — 1:0. Брассар — 6 (Аткинсон, Ристолайнен), 36:50 — 1:1. Мартинук — 3 (Трочек, Коул), 56:10 — 2:1. Ахо — 26 (п.в., Свечников), 59:39 — 3:1Вратари: Андерсен — Джонс (57:20 — 59:39)Штраф: 4 — 4Броски: 36 (15+12+9) — 29 (10+14+5)