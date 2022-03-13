ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЦСКАСупер Марио. Гол Фернадеса принес ЦСКА непростую победу в дерби с «Локо»
  • 22:28
    • Хэт-трик Роналду принес МЮ победу над «Тоттенхэмом»
  • 20:53
    • ЦСКА вырвал победу у «Локомотива» в столичном дерби
  • 00:42
    • Гол Калюлю принес «Милану» победу над «Эмполи»
  • 22:05
    • «Ювентус» обыграл «Сампдорию» благодаря дублю Мораты
  • 20:28
    • LaLiga Sports TV прекратила вещание РПЛ в Испании
    Все новости спорта

    «Каролина» победила «Филадельфию», Свечников сделал ассист

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Каролина Харрикейнз Филадельфия Флайерз
    «Каролина» в матче регулярного чемпионата победила «Филадельфию» со счетом 3:1.

    Андрей Свечников
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Свечников

    У хозяев по шайбе забросили Стив Лоренц, Джордан Мартинук и Себастьян Ахо. Точный бросок у гостей совершил Дерик Брассар.

    Российский форвард «Каролины» Андрей Свечников отметился результативной передачей и завершил встречу с показателем полезности +2.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Каролина» — «Филадельфия» — 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)
    Голы: Лоренц — 7 (Степан, Чатфилд), 28:34 — 1:0. Брассар — 6 (Аткинсон, Ристолайнен), 36:50 — 1:1. Мартинук — 3 (Трочек, Коул), 56:10 — 2:1. Ахо — 26 (п.в., Свечников), 59:39 — 3:1Вратари: Андерсен — Джонс (57:20 — 59:39)Штраф: 4 — 4Броски: 36 (15+12+9) — 29 (10+14+5)
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Спартак» разгромит «Краснодар»
  • «Спартак» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 5.80
    •
  • ПСЖ будет сгонять злость на аутсайдере
  • ПСЖ — «Бордо». Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
  • Уверенная победа «Зенита»?
  • «Крылья Советов» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 2.09
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьСтавка без риска $50 ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €300 новичкам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.86
  • Экспресс дня 13 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  5.80
  • Прогноз на матч Спартак — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч ПСЖ — Бордо
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Челси — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Арсенал — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Гройтер Фюрт — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Барселона — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Лутон — КПР
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2022
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие