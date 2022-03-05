«Трактор» одержал третью победу в серии с «Нефтехимиком»

Нижнекамскийпотерпел домашнее поражение от челябинского(2:3 ОТ) в овертайме третьего матча первого раунда плей-офф КХЛ.

В составе победителей отличились Ник Бэйлен, Лукаш Седлак и Альберт Яруллин, забросивший шайбу в офертайме.

Голы хозяев на счету Эдуард Гиматова и Лукаша Клока.

КХЛ. 1/4 финала конференций. Восток. Третий матч «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Трактор» (Челябинск) — 2:3 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 0:1) Голы: Гиматов — 1 (бол., Клок), 4:23 — 1:0. Бэйлен — 2 (Кравцов, Кулик), 21:44 — 1:1. Седлак — 2 (Гика), 45:48 — 1:2. Клок — 1, 58:24 — 2:2. Яруллин — 1, 65:38 — 2:3Вратари: Судницин (57:40 — 58:24) — ВиллБроски: 26 (8+10+8+0) — 30 (10+11+8+1)Штраф: 8 — 6

«Трактор» повел в серии до четырех побед со счетом 3-0. Следующий матч между командами состоится 7 марта в Нижнекамске. Начало — в 17:00 мск.