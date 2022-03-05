«Магнитка» вышла вперед в серии с «Барысом»

«Металлург» Фото: globallookpress.com
В составе победителей отличились Семен Кошелев, Павел Акользин, Филипп Майе, Григорий Дронов и Максим Карпов.
За хозяев шайбы забросили Кертис Волк, Никита Михайлис и Коди Куник.
КХЛ. Кубок Гагарина. 1/4 финала конференций. Восток. Третий матч
«Барыс» (Нур-Султан) — «Металлург» (Магнитогорск) — 3:5 (0:1, 0:3, 3:1)
Голы: Кошелев — 1 (мен., Земченок, Акользин), 2:17 — 0:1. Акользин — 1 (мен.), 22:09 — 0:2. Майе — 2 (Неколенко, Минулин), 24:19 — 0:3. Дронов — 2 (Карпов, Голдобин), 35:34 — 0:4. Карпов — 1 (Голдобин, Зернов), 44:29 — 0:5. Валк — 1 (Лилья), 49:55 — 1:5. Михайлис — 1 (бол., Савицкий, Валк), 51:56 — 2:5. Каник — 1 (бол., Валк, Морроу), 59:49 — 3:5Вратари: Ортио (Бояркин, 24:19, 58:18 — 59:49, 59:56) — Кошечкин (Налимов, 50:31)Броски: 37 (16+10+11) — 24 (6+12+6)Штраф: 4 — 16
«Металлург» вышел вперед в серии до четырех побед: 2-1. Четвертый матч между командами состоится 7 марта в Казахстане.