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    «Трактор» удвоил преимущество в серии с «Нефтехимиком»

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    Челябинский «Трактор» одержал домашнюю победу над нижнекамским «Нефтехимиком» (2:1) во втором матче первого раунда плей-офф КХЛ.

    «Трактор»
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    «Трактор»

    В составе победителей дубль оформил Виталий Кравцов, гости ответили шайбой Максима Березина.

    КХЛ. 1/4 финала конференций
    «Трактор» (Челябинск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
    Голы: Кравцов — 1 (Калинин), 19:54 — 1:0. Березин — 1 (Петрищев, Хайруллин), 23:04 — 1:1. Кравцов — 2 (Ткачев, Вилл), 29:48 — 2:1Вратари: Вилл — Судницин (57:34)Броски: 28 (5+17+6) — 27 (11+4+12)Штраф: 8 — 8

    «Трактор» повел в серии 2-0. Следующий матч противостояния между этими командами запланирован на 5 марта в Нижнекамске.

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