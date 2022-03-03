«Трактор» удвоил преимущество в серии с «Нефтехимиком»

«Трактор» Фото: globallookpress.com
В составе победителей дубль оформил Виталий Кравцов, гости ответили шайбой Максима Березина.
КХЛ. 1/4 финала конференций
«Трактор» (Челябинск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
Голы: Кравцов — 1 (Калинин), 19:54 — 1:0. Березин — 1 (Петрищев, Хайруллин), 23:04 — 1:1. Кравцов — 2 (Ткачев, Вилл), 29:48 — 2:1Вратари: Вилл — Судницин (57:34)Броски: 28 (5+17+6) — 27 (11+4+12)Штраф: 8 — 8
«Трактор» повел в серии 2-0. Следующий матч противостояния между этими командами запланирован на 5 марта в Нижнекамске.