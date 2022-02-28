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    Финский хоккейный союз: Участия России и Белоруссии в ЧМ-2022 невозможно

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2021 Сборная России Сборная Белоруссии Сборная Финляндии
    Финский хоккейный союз начал переговоры с Международной федерацией хоккея (IIHF) и федерациями стран для оценки ситуации на Украине и возможных мер в отношении России.

    Турнир пройдет с 13 по 29 мая
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    Турнир пройдет с 13 по 29 мая

    «Мы активно участвовали в этих дискуссиях в минувшие выходные, а также провели встречу с президентом ИИХФ Люком Тардиффом. Мы сообщили федерации хоккея Финляндии, что Россия и Беларусь будут полностью исключены из международной хоккейной деятельности, и что мы не будем играть против национальных сборных этих стран.

    Мы также заявили, что Россия и Беларусь не смогут принять участие в чемпионате мира среди мужчин в Тампере и Хельсинки в мае», — цитирует председателя Федерации хоккея Финляндии Харри Нуммелу официальный сайт Федерации.

    Напомним, что чемпионат мира по хоккею пройдет в Финляндии с 13 по 29 мая.

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