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    НХЛ. Восьмая подряд победа «Калгари», крупное поражение «Миннесоты»

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 17 февраля

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    «Калгари»

    «Виннипег» — «Миннесота» 6:3

    В составе победителей хет-трик оформил Марк Шайфли. Еще по голу забили Коул Перфетти, Кайл Коннор и Пол Штясны. Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов отметился двумя результативными передачами.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Виннипег» — «Миннесота» — 6:3 (0:1, 2:0, 4:2)
    Голы: Эрикссон Эк — 15 (Сперджен, Бродин), 10:29 — 0:1. Шайфли — 15 (Уилер), 31:20 — 1:1. Шайфли — 16 (бол., Моррисси, Уилер), 39:48 — 2:1. Шайфли — 17 (Уилер, Диллон), 41:07 — 3:1. Перфетти — 2 (Шмидт, Стэнли), 42:23 — 4:1. Зуккарелло — 16 (Капризов, Хартман), 44:20 — 4:2. Коннор — 27 (Перфетти), 50:02 — 5:2. Куликов — 4 (Капризов, Зуккарелло), 56:46 — 5:3. Штястны — 12 (п.в., Уилер, Шайфли), 57:50 — 6:3Вратари: Хеллибак — Тэлбот (56:32 — 56:46, 57:11)Штраф: 4-4Броски: 31 (10+13+8) — 36 (15+8+13)

    «Миннесота» идет на втором месте в Западной конференции. «Виннипег» располагается на 11-й строчке.

    «Виннипег» — «Миннесота» 6:3

    «Каролина» — «Флорида» 2:3 ОТ

    Победную шайбу забросил Аарон Экблад. Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 16 из 18 бросков по своим воротам. Российский нападающий «ураганов» Андрей Свечников очков не набрал.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Каролина» — «Флорида» — 2:3 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 0:1)
    Голы: Терявяйнен — 12 (Ахо, Слэвин), 19:14 — 1:0. Барков — 22 (Юбердо, Экблад), 33:09 — 1:1. Деанджело — 9 (Стаал, Нидеррайтер), 43:13 — 2:1. Райнхарт — 17 (Уигар, Экблад), 59:11 — 2:2. Экблад — 11 (Юбердо, Барков), 60:16 — 2:3Вратари: Андерсен — Бобровский (57:31 — 59:11)Штраф: 12-10Броски: 18 (10+6+2+0) — 31 (8+11+11+1)

    «Каролина» — «Флорида» 2:3 ОТ

    «Калгари» — «Анахайм» 6:2

    В составе «Флэймз» дубль сделал Элиас Линдхольм.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Калгари» — «Анахайм» — 6:2 (2:0, 2:1, 2:1)
    Голы: Дюбе — 6 (Андерссон, Монахэн), 5:34 — 1:0. Линдхольм — 20 (бол., Ткачак, Андерссон), 12:55 — 2:0. Милано — 10 (Лундестрем, Фаулер), 21:35 — 2:1. Линдхольм — 21 (Андерссон, Годро), 23:43 — 3:1. Ткачак — 23 (бол., Годро, Льюис), 24:24 — 4:1. Лундестрем — 12 (мен.), 44:26 — 4:2. Годро — 20 (п.в., Линдхольм, Ткачак), 56:48 — 5:2. Манджапане — 25 (Дюбе, Монахэн), 57:51 — 6:2Вратари: Маркстрем — Гибсон (Столарз, 28:05, 56:21 — 56:48)Штраф: 15-15Броски: 43 (12+12+19) — 28 (12+7+9)

    «Калгари» продлил свою победную серию до восьми матчей подряд.

    «Калгари» — «Анахайм» 6:2

    «Вегас» — «Колорадо» 0:2

    «Вегас» потерпел второе поражение подряд. Шайбы за гостей провели Габриэль Ландескуг и Микко Рантанен.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Вегас» — «Колорадо» — 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)
    Голы: Ландескуг — 23 (Макар, Тэйвз), 40:41 — 0:1. Рантанен — 24 (бол., Маккиннон, Макар), 55:45 — 0:2Вратари: Броссуа (57:32) — КемперШтраф: 6-4Броски: 29 (10+9+10) — 25 (8+9+8)
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