«Детройт» в овертайме победил «Баффало»

В матче регулярного чемпионата НХЛна выезде обыгралсо счетом 3:2.

Гости выиграли в овертайме благодаря победной шайбе Дилан Ларкина. Он также забросил одну шайбу в основное время. В составе победителей еще одно взятие ворот оформил Владислав Наместников.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Баффало» — «Детройт» — 2:3 ОТ (1:0, 0:0, 1:2, 0:1) Голы: Йокихарью — 2 (Далин, Скиннер), 9:56 — 1:0. Скиннер — 14 (Томпсон), 49:21 — 2:0. Наместников — 11 (мен., Зайдер, Бертуцци), 50:21 — 2:1. Ларкин — 17 (Фаббри), 53:28 — 2:2. Ларкин — 18 (Ледди), 62:07 — 2:3Вратари: Делл — НедельковичШтраф: 6 — 8Броски: 28 (7+8+13+0) — 35 (6+9+16+4)

«Баффало» с 29 очками занимает 13 место в Восточной конференции. У «Детройта» 41 очко и 9 строчка в той же группе.