Дубли Пилипенко и Гуслистова помогли «Северстали» разгромить «Куньлунь»

«Северсталь» Фото: globallookpress.com
В составе победителей дубли оформили Кирилл Пилипенко и Никита Гуслистов, еще по шайбе забросили Николай Тимашов, Давид Думбадзе и Йоонас Няттинен.
Единственный гол хозяев на счету Райана Спроула.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Куньлунь» (Пекин) — «Северсталь» (Череповец) — 1:7 (0:3, 1:3, 0:1)
Голы: Пилипенко — 13 (Тимашов, Кодола), 4:52 — 0:1. Тимашов — 3 (Думбадзе), 7:17 — 0:2. Пилипенко — 14 (бол., Вовченко, Стенквист), 17:45 — 0:3. Думбадзе — 7 (Гуслистов, Гераськин), 26:09 — 0:4. Гуслистов — 4 (бол., Гераськин, Кодола), 33:38 — 0:5. Няттинен — 9 (бол., Вовченко, Стенквист), 38:12 — 0:6. Спроул — 6 (бол., С. Фу), 39:58 — 1:6. Гуслистов — 5 (Хохлов, Пресс), 53:11 — 1:7Вратари: Смит — ПодъяпольскийБроски: 29 (5+10+14) — 37 (9+14+14)Штраф: 6- 8
«Северсталь» набрала 59 очков и закрепилась на пятой строчке турнирной таблицы Западной конференции.
«Куньлунь» с 25 очками остался последним на Востоке.