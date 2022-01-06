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    Дубли Пилипенко и Гуслистова помогли «Северстали» разгромить «Куньлунь»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Куньлунь Ред Стар Северсталь
    Китайский «Куньлунь Ред Стар» потерпел домашнее поражение от череповецкой «Северстали» (1:7) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Северсталь»
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    «Северсталь»

    В составе победителей дубли оформили Кирилл Пилипенко и Никита Гуслистов, еще по шайбе забросили Николай Тимашов, Давид Думбадзе и Йоонас Няттинен.

    Единственный гол хозяев на счету Райана Спроула.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Куньлунь» (Пекин) — «Северсталь» (Череповец) — 1:7 (0:3, 1:3, 0:1)
    Голы: Пилипенко — 13 (Тимашов, Кодола), 4:52 — 0:1. Тимашов — 3 (Думбадзе), 7:17 — 0:2. Пилипенко — 14 (бол., Вовченко, Стенквист), 17:45 — 0:3. Думбадзе — 7 (Гуслистов, Гераськин), 26:09 — 0:4. Гуслистов — 4 (бол., Гераськин, Кодола), 33:38 — 0:5. Няттинен — 9 (бол., Вовченко, Стенквист), 38:12 — 0:6. Спроул — 6 (бол., С. Фу), 39:58 — 1:6. Гуслистов — 5 (Хохлов, Пресс), 53:11 — 1:7Вратари: Смит — ПодъяпольскийБроски: 29 (5+10+14) — 37 (9+14+14)Штраф: 6- 8

    «Северсталь» набрала 59 очков и закрепилась на пятой строчке турнирной таблицы Западной конференции.

    «Куньлунь» с 25 очками остался последним на Востоке.

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