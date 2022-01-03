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    «Северсталь» потерпела поражение от минского «Динамо»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Северсталь Динамо Минск
    Череповецкая «Северсталь» уступила минскому «Динамо» (3:5) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Северсталь»
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    «Северсталь»

    В составе победителей отличились Мальте Стремвалль, Дмитрий Коробов, Тэйлор Бек, Тайлер Граовац и Артем Демков.

    За хозяев по шайбе забросили Робин Пресс, Кирилл Пилипенко и Егор Морозов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Северсталь» (Череповец) — «Динамо» (Минск) — 3:5 (1:2, 0:2, 2:1)
    Голы: Пресс — 5 (бол., Стенквист, Няттинен), 7:14 — 1:0. Стремвалль — 19 (Бек, Теденбю), 8:26 — 1:1. Коробов — 3 (Бенгтссон), 12:21 — 1:2. Бек — 8 (бол., Альмквист, Демков), 22:32 — 1:3. Граовац — 11 (Мосалев), 27:36 — 1:4. Пилипенко — 12 (бол., Стенквист, Вовченко), 49:08 — 2:4. Демков — 5 (Гудачек, Горбунов), 50:38 — 2:5. Морозов — 8 (Няттинен), 56:56 — 3:5Вратари: Шугаев (Подъяпольский, 12:21) — РибарБроски: 27 (12+6+9) — 26 (6+11+9)Штраф: 4 — 10

    «Северсталь» с 57 очками идет пятой в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. У минского «Динамо» 52 очка и восьмая позиция на Западе.

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