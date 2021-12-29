Матч Финляндия — Чехия на МЧМ-2022 могут отменить из-за коронавируса

Сборная Финляндии Фото: globallookpress.com
«По слухам, в сегодняшней игре Финляндия — Чехия может быть проблема с коронавирусом. Проблема, похоже, с чешской командой», — сообщает журналист Кори Пронман.
Ранее был отменен матч между молодёжными сборными США и Швейцарии. Американцам было присуждено техническое поражение со счётом 1:0 после того, как команда села на карантин из-за двух заболевших игроков.
Сборные Финляндии и Чехии выступают в группе A с командами Канады, Германии и Австрии.
На данный момент каждая команда провела по две встречи — финны и канадцы одержали по две победы, немцы выиграли одну игру в овертайме у чехов, австрийцы проиграли обе встречи.