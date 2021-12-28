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    «Авангард» отыгрался с 0:3 и одолел рижское «Динамо» в овертайме

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Динамо Рига
    Рижское «Динамо» потерпело домашнее поражение от омского «Авангарда» (3:4 ОТ) в овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ.

    «Авангард»
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    «Авангард»

    В основное время дубль в составе «Ястребов» оформил защитник Оливер Каски, еще один гол на счету Арсения Грицюка. Автором победной шайбы в овертайме стал нападающий Корбан Найт.

    За рижан отличились Кристапс Зиле, Янис Шваненбергс и Гинтс Мейя.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Рига) — «Авангард» (Омск) — 3:4 ОТ (1:0, 2:0, 0:3, 0:1)
    Голы: Зиле — 2 (Мейя, Хисамутдинов), 14:23 — 1:0. Шваненбергс — 1 (Елисеев), 21:27 — 2:0. Мейя — 4 (Зиле), 29:12 — 3:0. Каски — 11 (бол., Грицюк, Найт), 45:36 — 3:1. Грицюк — 15 (Найт), 49:38 — 3:2. Каски — 12, 58:13 — 3:3. Найт — 16, 62:06 — 3:4Вратари: Гудачек — Грубец (Мишуров, 29:12)Броски: 21 (7+11+3+0) — 39 (11+15+11+2)Штраф: 6 — 6

    «Динамо» с 35 очками занимает 12-ю позицию в турнирной таблице Западной конференции. «Авангард» располагается на пятой строчке «Востока», имея в своем активе 53 очка.

    В следующем матче «Динамо» сыграет на выезде с нижегородским «Торпело», а «Авангард» примет дома челябинский «Трактор». Обе встречи состоятся 30 декабря.

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