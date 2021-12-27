Главный тренер Швеции прокомментировал победу над Россией на МЧМ

Главный тренер молодежной сборной Швецииподелился эмоциями после победы над Россией (6:3) в стартовом матче группового этапа МЧМ-2022.

«Мы хорошо начали, быстро реализовали первое большинство. Во втором периоде в большинстве мы слишком усложняли, пытались форсировать события. Мы говорили о том, что надо гонять шайбу и брать то, что нам дают. Мы немного небрежно стали обращаться с шайбой.

Понравилась наша агрессивность. Мы забили шесть голов — не думаю, что мы будем столько забивать в каждом матче. Самое главное — играть хорошо в обороне, играть упорно.

Думаю, мы не уступали России в скорости, сохраняли спокойствие в обороне, а Россия — очень хорошая команда, которая создавала много моментов. Мы продолжали играть, это должно быть нашей отличительной чертой, если мы хотим выиграть МЧМ», — цитирует Монтена «Чемпионат».

В следующем матче на турнире Россия 28 декабря встретится со Швейцарией, Швеция в этот же день сыграет со Словакией.