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    Главный тренер Швеции прокомментировал победу над Россией на МЧМ

    Хоккей Молодежный чемпионат мира по хоккею Сборная России Сборная Швеции
    Главный тренер молодежной сборной Швеции Томас Монтен поделился эмоциями после победы над Россией (6:3) в стартовом матче группового этапа МЧМ-2022.

    Томас Монтен
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    Томас Монтен

    «Мы хорошо начали, быстро реализовали первое большинство. Во втором периоде в большинстве мы слишком усложняли, пытались форсировать события. Мы говорили о том, что надо гонять шайбу и брать то, что нам дают. Мы немного небрежно стали обращаться с шайбой.

    Понравилась наша агрессивность. Мы забили шесть голов — не думаю, что мы будем столько забивать в каждом матче. Самое главное — играть хорошо в обороне, играть упорно.

    Думаю, мы не уступали России в скорости, сохраняли спокойствие в обороне, а Россия — очень хорошая команда, которая создавала много моментов. Мы продолжали играть, это должно быть нашей отличительной чертой, если мы хотим выиграть МЧМ», — цитирует Монтена «Чемпионат».

    В следующем матче на турнире Россия 28 декабря встретится со Швейцарией, Швеция в этот же день сыграет со Словакией.

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