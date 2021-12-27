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    Гуськов: Сборная России на справилась с эмоциями в такой агрессивной игре

    Хоккей Молодежный чемпионат мира по хоккею Сборная России Сборная Швеции
    Вратарь молодежной сборной России Егор Гуськов высказался о поражении от Швеции (3:6) на старте МЧМ-2022.

    Егор Гуськов
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    Егор Гуськов

    «Сегодня в большей степени нас подвела дисциплина. Было много ненужных удалений. У нас не получилась игра в меньшинстве — шведы хорошо разыгрывали. Мы не справились с эмоциями в такой агрессивной игре. Соперник часто провоцировал, а мы велись на это. Понимаем, что нужно реагировать спокойнее.

    Конечно, обидно, что проиграли. Но турнир продолжается. Сейчас нужно абстрагироваться, забыть эту игру как можно скорее и готовиться к следующей. Все впереди», — цитирует Гуськова Sport24.

    В своем следующем матче на МЧМ сборная России сыграет против Швейцарии. Игра пройдет в ночь на 28 декабря.

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