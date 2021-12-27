Гуськов: Сборная России на справилась с эмоциями в такой агрессивной игре

Егор Гуськов Фото: globallookpress.com
«Сегодня в большей степени нас подвела дисциплина. Было много ненужных удалений. У нас не получилась игра в меньшинстве — шведы хорошо разыгрывали. Мы не справились с эмоциями в такой агрессивной игре. Соперник часто провоцировал, а мы велись на это. Понимаем, что нужно реагировать спокойнее.
Конечно, обидно, что проиграли. Но турнир продолжается. Сейчас нужно абстрагироваться, забыть эту игру как можно скорее и готовиться к следующей. Все впереди», — цитирует Гуськова Sport24.
В своем следующем матче на МЧМ сборная России сыграет против Швейцарии. Игра пройдет в ночь на 28 декабря.