Гуськов: Сборная России на справилась с эмоциями в такой агрессивной игре

Вратарь молодежной сборной Россиивысказался о поражении от Швеции (3:6) на старте МЧМ-2022.

«Сегодня в большей степени нас подвела дисциплина. Было много ненужных удалений. У нас не получилась игра в меньшинстве — шведы хорошо разыгрывали. Мы не справились с эмоциями в такой агрессивной игре. Соперник часто провоцировал, а мы велись на это. Понимаем, что нужно реагировать спокойнее.

Конечно, обидно, что проиграли. Но турнир продолжается. Сейчас нужно абстрагироваться, забыть эту игру как можно скорее и готовиться к следующей. Все впереди», — цитирует Гуськова Sport24.

В своем следующем матче на МЧМ сборная России сыграет против Швейцарии. Игра пройдет в ночь на 28 декабря.