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    • «Авангард» забросил 5 шайб «Йокериту» в Хельсинки
    Все новости спорта

    «Авангард» забросил 5 шайб «Йокериту» в Хельсинки

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    Омский «Авангард» одержал выездную победу над финским «Йокеритом» (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Авангард»
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    «Авангард»

    В составе победителей отличились Николай Прохоркин, Владимир Брюквин, Алексей Береглазов, Дмитрий Шевченко и Николй Прохоркин.

    У «Йокерита» большинство реализовал Давид Скленичка.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Йокерит» (Хельсинки) — «Авангард» (Омск) — 1:5 (0:1, 1:2, 0:2)
    Голы: Прохоркин — 9 (Якупов, Цегларик), 10:15 — 0:1. Брюквин — 8 (Дергачев, Емелин), 25:06 — 0:2. Береглазов — 4 (Прохоркин), 29:04 — 0:3. Скленичка — 5 (бол., Турунен, Савинайнен), 39:31 — 1:3. Шевченко — 1 (Найт), 42:58 — 1:4. Прохоркин — 10 (бол., Грицюк, Каски), 57:06 — 1:5Вратари: Ювонен — ГрубецБроски: 22 (5+6+11) — 23 (13+5+5)Штраф: 9 — 13

    «Авангард» набрал 52 очков и занимает второе место в таблице Западной конференции. Клуб из Хельсинки располагается на четвертой строчке на Западе — 46 очков.

    22 декабря финская команда примет на своем льду «Куньлунь», а «Авангард» сыграет в гостях с рижским «Динамо».

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