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    Каменский: Попадание на Олимпиаду станет мотивацией для российских игроков на МЧМ-2022

    Хоккей Сборная России Молодежный чемпионат мира по хоккею Молодежный чемпионат мира по хоккею-2021
    Советник главного тренера сборной России по хоккею Валерий Каменский считает, что игроки молодежной сборной по итогам МЧМ-2022 могут пробиться в олимпийскую команду.

    Валерий Каменский
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    Валерий Каменский

    «Зубов — опытный тренер, много поработал в КХЛ. Набрался опыта, показывал результаты неплохие. Думаю, что найдет контакт с ребятами. У хоккеистов будет к нему уважение, ведь он знаменитый игрок, они знают его заслуги. Будем болеть и ждать хорошего результата.

    Мотивация всегда у каждого игрока есть, попасть в сборную на Олимпиаду — это мечта.

    Поэтому вне зависимости ни от чего ребята будут стараться выиграть турнир, показать себя с лучшей стороны. МЧМ — турнир, переходящий из молодежного хоккея во взрослый.

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    • Поэтому здесь мотивировать сильно не надо, все знают, что это их будущее, их расстановка сил во взрослом хоккее», — приводит слова Каменского «Спорт-Экспресс».

    Молодежный чемпионат мира пройдет в Канаде с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года. В первом матче на турнире россияне сыграют с командой Швеции 27 декабря.

    Олимпиада-2022 в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Мужской хоккейный турнир начнется 9 февраля.

    Сборная России выступит в группе В со сборными Швейцарии, Чехии и Дании.

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