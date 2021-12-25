Каменский: Попадание на Олимпиаду станет мотивацией для российских игроков на МЧМ-2022

Советник главного тренера сборной России по хоккеюсчитает, что игроки молодежной сборной по итогам МЧМ-2022 могут пробиться в олимпийскую команду.

«Зубов — опытный тренер, много поработал в КХЛ. Набрался опыта, показывал результаты неплохие. Думаю, что найдет контакт с ребятами. У хоккеистов будет к нему уважение, ведь он знаменитый игрок, они знают его заслуги. Будем болеть и ждать хорошего результата.

Мотивация всегда у каждого игрока есть, попасть в сборную на Олимпиаду — это мечта.

Поэтому вне зависимости ни от чего ребята будут стараться выиграть турнир, показать себя с лучшей стороны. МЧМ — турнир, переходящий из молодежного хоккея во взрослый.

Поэтому здесь мотивировать сильно не надо, все знают, что это их будущее, их расстановка сил во взрослом хоккее», — приводит слова Каменского «Спорт-Экспресс».

Молодежный чемпионат мира пройдет в Канаде с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года. В первом матче на турнире россияне сыграют с командой Швеции 27 декабря.

Олимпиада-2022 в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Мужской хоккейный турнир начнется 9 февраля.

Сборная России выступит в группе В со сборными Швейцарии, Чехии и Дании.