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    Ковальчук рассказал, может ли Овечкин поехать на Олимпиаду в качестве исключения

    Пекин-2022 Сборная России Хоккей
    Генеральный менеджер сборной России Илья Ковальчук признался, что пока не знает, будет ли у капитана «Вашингтона» Александра Овечкина возможность сыграть на хоккейном олимпийском турнире в Пекине.

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    Как известно, НХЛ ранее официально подтвердила, что не примет участия в предстоящей Олимпиаде.

    «Очень сложный вопрос. Не хотелось бы сейчас это обсуждать. Если будут какие-то новости, то или я, или Алексей Юрьевич скажем об этом. Сейчас все вилами по воде писано. Считаю, что это преждевременное обсуждение.

    Все игроки, которые свободны для сборной России, нам интересны. У нас есть большой объем работы — нужно всех посмотреть и со всеми пообщаться. С тем же Худобиным. Нужно будет узнать, смогут ли игроки АХЛ полететь на Олимпиаду или из-за ситуации с пандемией это невозможно. Нужно уточнить эти детали, чтобы говорить что-то официально», — приводит слова Ковальчука «Спорт-Экспресс».

  • Олимпиада-2022 пройдет без участия игроков НХЛ
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    • Ранее НХЛ предварительно дала согласие на участие своих игроков в Олимпиаде, однако уточнила, что решение может быть изменено, если ситуация с пандемией коронавируса ухудшится.

    До 10 января лига имела право выйти из договора по Олимпиаде без каких-либо последствий.

    Олимпиада-2022 в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Мужской хоккейный турнир начнется 9 февраля.

    Сборная России выступит в группе В со сборными Швейцарии, Чехии и Дании.

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