Олимпиада-2022 пройдет без участия игроков НХЛ

официально объявила о том, что не отпустит игроков нав Пекине.

Такое решение было принято из-за серьезного сдвига календаря в связи с большим количеством перенесенных матчей по причине коронавируса.

Лига также решила на день раньше приостановить сезон из-за того, что в командах резко возросло число заболевших COVID-19.

Изначально планировалось, что хоккеисты уйдут на рождественские каникулы 23 декабря и вернутся к играм 26 декабря, однако команды отправятся отдыхать на день раньше — 22 декабря.

Ранее НХЛ предварительно дала согласие на участие своих игроков в Олимпиаде, однако уточнила, что решение может быть изменено, если ситуация с пандемией коронавируса ухудшится.

До 10 января лига имела право выйти из договора по Олимпиаде без каких-либо последствий.

Олимпиада-2022 в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Мужской хоккейный турнир начнется 9 февраля.

Сборная России выступит в группе В со сборными Швейцарии, Чехии и Дании.