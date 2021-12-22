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    Олимпиада-2022 пройдет без участия игроков НХЛ

    Пекин-2022 Хоккей
    Национальная хоккейная лига официально объявила о том, что не отпустит игроков на Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

    Игроки НХЛ не сыграют на Олимпиаде
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    Игроки НХЛ не сыграют на Олимпиаде

    Такое решение было принято из-за серьезного сдвига календаря в связи с большим количеством перенесенных матчей по причине коронавируса.

    Лига также решила на день раньше приостановить сезон из-за того, что в командах резко возросло число заболевших COVID-19.

    Изначально планировалось, что хоккеисты уйдут на рождественские каникулы 23 декабря и вернутся к играм 26 декабря, однако команды отправятся отдыхать на день раньше — 22 декабря.

    Ранее НХЛ предварительно дала согласие на участие своих игроков в Олимпиаде, однако уточнила, что решение может быть изменено, если ситуация с пандемией коронавируса ухудшится.

    До 10 января лига имела право выйти из договора по Олимпиаде без каких-либо последствий.

    Олимпиада-2022 в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Мужской хоккейный турнир начнется 9 февраля.

    Сборная России выступит в группе В со сборными Швейцарии, Чехии и Дании.

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