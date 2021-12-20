Вайсфельд: Замена вратаря в овертайме матча сборной России — авантюра

Бывший генеральный менеджер «Автомобилиста» и «Салавата Юлаева»поделился впечатлениями от заключительного матча Кубка Первого канала между сборными России и Финляндии.

«Я уже говорил, что считаю замену вратаря в овертайме на четвертого полевого авантюрой. И дело не в том, что мы сегодня так пропустили — я в принципе так думаю. Мне непонятно, в чем тут идея.

Послушал Жамнова, тот сказал, что команда хотела выиграть. Это понятно, а в игре три на три или в серии буллитов этого нельзя сделать? Вот это для меня неясно.

Что касается турнира в целом, то тренерам нужно было посмотреть на игроков, тем более, что в текущей ситуации это очень актуально.

Четыре игры за пять дней — это очень много, и поэтому сегодня с финнами было очень сложно играть. Мне кажется, Федотов довольно неплохо провел турнир.

Не сказал бы, что кто-то из ребят провалился, так как все сыграли на своём уровне. Но и такого, чтобы кто-то сильно выделился, не было», — приводит слова Вайсфельда AllHockey.Ru.