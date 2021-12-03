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    «Витязь» проиграл минскому «Динамо»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Витязь Динамо Минск
    Подольский «Витязь» потерпел поражение от минского «Динамо» (2:5) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Витязь»
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    «Витязь»

    В составе победителей отличились Тэйлор Бек, Мальте Стремвалл, Маттиас Теденбю и Кирилл Воронин, который оформил дубль.

    Шайбы «Витязя» забросили Нико Ойямяки и Кирилл Рассказов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Витязь» (Подольск) — «Динамо» (Минск) — 2:5 (1:0, 1:2, 0:3)
    Голы: Оямяки — 24 (бол., Одетт, Ежов), 2:43 — 1:0. Бек — 5 (Стремвалль, Альмквист), 20:52 — 1:1. Рассказов — 2 (Старков, Володин), 22:08 — 2:1. Стремвалль — 14 (Бек), 29:47 — 2:2. Теденбю — 11 (Мосалев), 48:20 — 2:3. Воронин — 7 (Теденбю), 55:36 — 2:4. Воронин — 8 (п.в.), 59:24 — 2:5Вратари: Ежов (57:51 — 59:24) — РыбарБроски: 21 (7+4+10) — 30 (8+14+8)Штраф: 8 — 10

    Минское «Динамо» набрало 40 очков в 35 матчах и поднялось на 7-ю позицию в турнирной таблице Западной конференции. «Витязь» идет 11-м (28 очков после 36 игр).

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