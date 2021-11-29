«Торпедо» разгромило «Витязь»

В поединке регулярного чемпионата КХЛу себя дома уверенно победилосо счетом 4:1.

В составе «Торпедо» по шайбе забросили Энди Миле, Марек Гривик, Иван Чехович и Артур Тянулин. Миле и Гривик записали на свой по результативной передаче. У гостей одну шайбу отыграл Степан Старков.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Витязь» (Подольск) — 4:1 (1:0, 2:0, 1:1) Голы: Миле — 7 (буллит), 6:46 — 1:0. Гривик — 8 (М.С. Федотов, Жафяров), 27:41 — 2:0. Чехович — 10 (Агостино, Миле), 35:39 — 3:0. Тянулин — 5 (Веряев, Гривик), 46:27 — 4:0. Старков — 1 (бол., Оямяки), 53:28 — 4:1Вратари: Кочетков — Ежов (Клоберданец, 46:27)Штраф: 8 — 8Броски: 44 (17+15+12) — 34 (11+14+9)

«Торпедо» занимает 9 место в Западной конференции, имея 36 очков. У «Витязя» 28 очков и 11 место.