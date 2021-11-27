НХЛ. Хет-трик Овечкина, четыре очка Капризова и три ассиста Кузнецова

«Миннесота» — «Виннипег» 7:1

«Миннесота» разгромила «Виннипег» со счетом 7:1. «Джетс» потерпели пятое поражение подряд. Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов в этой встрече отметился голом и тремя голевыми передачами.

НХЛ Регулярный чемпионат «Миннесота» — «Виннипег» — 7:1 (2:0, 3:0, 2:1) Голы: Голигоски — 2 (Духайм, Штурм), 0:52 — 1:0. Зуккарелло — 6 (Куликов, Капризов), 7:47 — 2:0. Хартман — 10 (Капризов), 22:04 — 3:0. Зуккарелло — 7 (Капризов, Бродин), 22:49 — 4:0. Меррилл — 2 (Фиала, Годро), 29:35 — 5:0. Дамба — 3 (Фолиньо, Питлик), 51:24 — 6:0. Дюбуа — 11 (бол., Шмидт, Комри), 55:08 — 6:1. Капризов — 6 (Фиала), 55:22 — 7:1Вратари: Тэлбот — Хеллибак (Комри, 22:49)Штраф: 8-10Броски: 38 (9+21+8) — 31 (14+6+11)

«Миннесота» идет на третьем месте в Западной конференции. «Виннипег» располагается на восьмой строчке.

«Миннесота» — «Виннипег» 7:1

«Чикаго» — «Сент-Луис» 3:2 ОТ

«Чикаго» обыграл «Сент-Луис» — 3:2 ОТ. Российский нападающий Павел Бучневич отметился голом и голевой передачей. Его одноклубник и соотечественник Иван Барбашев забросил одну шайбу.

НХЛ Регулярный чемпионат «Чикаго» — «Сент-Луис» — 3:2 ОТ (0:2, 1:0, 1:0, 1:0) Голы: Бучневич — 6 (Кайру, Фолк), 0:59 — 0:1. Барбашев — 5 (бол., Томас, Бучневич), 16:39 — 0:2. Хайра — 2 (Хардман, Р. Джонсон), 20:34 — 1:2. Хагель — 7 (С. Джонс, Тэйвз), 54:56 — 2:2. Дебринкэт — 12 (Кейн, С. Джонс), 61:27 — 3:2Вратари: Ланкинен — БиннингтонШтраф: 7-11Броски: 27 (10+6+10+1) — 25 (16+6+2+1)

«Чикаго» — «Сент-Луис» 3:2 ОТ

«Филадельфия» — «Каролина» 3:6

«Филадельфия» дома проиграла «Каролине» со счетом 3:6. В составе «Харрикейнз» заброшенной шайбой отметился российский нападающий Андрей Свечников. У хозяев гол на свой счет записал Иван Проворов.

НХЛ Регулярный чемпионат «Филадельфия» — «Каролина» — 3:6 (2:1, 1:4, 0:1) Голы: Проворов — 2 (Жиру), 0:50 — 1:0. Ахо — 9 (Терявяйнен), 13:40 — 1:1. Фараби — 6 (мен.), 17:02 — 2:1. Ахо — 10 (Нечас, Пеши), 20:23 — 2:2. Ристолайнен — 1 (Фрост, Аткинсон), 21:16 — 3:2. Фаст — 6 (Нидеррайтер, Коул), 21:45 — 3:3. Котканиеми — 4 (Джарвис, Деанджело), 25:48 — 3:4. Лоренц — 3 (Деанджело, Котканиеми), 36:22 — 3:5. Свечников — 8 (Стаал, Шей), 44:50 — 3:6Вратари: Харт — РаантаШтраф: 10-8Броски: 23 (6+12+5) — 36 (17+9+10)

«Филадельфия» — «Каролина» 3:6

«Анахайм» — «Оттава» 4:0

«Анахайм» выиграл у «Оттавы» со счетом 4:0. Российский защитник «Сенаторз» Артем Зуб и Никита Зайцев очков не набрали.

НХЛ Регулярный чемпионат «Анахайм» — «Оттава» — 4:0 (1:0, 2:0, 1:0) Голы: Лундестрем — 4 (Ракелль), 16:43 — 1:0. Грант — 1 (Сильферберг), 30:28 — 2:0. Терри — 13 (бол., Зеграс), 39:17 — 3:0. Ракелль — 6 (Зеграс, Милано), 49:05 — 4:0Вратари: Столарз — ФорсбергШтраф: 18-16Броски: 33 (14+7+12) — 34 (12+14+8)

«Анахайм» идет на четвертом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Оттава» остается последней в Восточной конференции.

«Анахайм» — «Оттава» 4:0

«Вашингтон» — «Флорида» 4:3

«Вашингтон» на своем льду переиграл «Флориду» со счетом 4:3. Российский нападающий «столичных» Александр Овечкин забросил три шайбы в ворота соперника. Теперь на его счету 748 голов в НХЛ за карьеру.

НХЛ Регулярный чемпионат «Вашингтон» — «Флорида» — 4:3 (0:1, 3:1, 1:1) Голы: Юбердо — 7, 19:28 — 0:1. Уилсон — 8 (мен., Карлсон, Кузнецов), 21:34 — 1:1. Овечкин — 16 (бол., Уилсон, Протас), 22:50 — 2:1. Овечкин — 17 (Протас, Кузнецов), 23:46 — 3:1. Райнхарт — 4 (Уигар, Монтур), 26:49 — 3:2. Овечкин — 18 (Кузнецов, Уилсон), 44:02 — 4:2. Верхэге — 7 (Форслинг), 45:36 — 4:3Вратари: Самсонов — Бобровский (Найт, 22:50, Бобровский, 24:13, Найт, 26:49)Штраф: 6-6Броски: 29 (12+11+6) — 22 (9+5+8)

Другой российский форвард «Кэпиталз» Евгений Кузнецов отметился тремя голевыми передачами.

«Вашингтон» — «Флорида» 4:3

«Нэшвилл» — «Нью-Джерси» 4:2

НХЛ Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Нью-Джерси» — 4:2 (1:0, 1:0, 2:2) Голы: Йоси — 7 (Джохансен, Каррье), 7:31 — 1:0. Томасино — 4 (Казинс, Йоси), 23:30 — 2:0. Гранлунд — 5 (Дюшен, Форсберг), 46:45 — 3:0. Юнссон — 7 (Мерсер, Братт), 51:58 — 3:1. Каррье — 2 (п.в., Джохансен), 58:50 — 4:1. Татар — 3 (Юнссон), 59:32 — 4:2Вратари: Сарос — БерньеШтраф: 6-6Броски: Сарос — Бернье

«Нэшвилл» — «Нью-Джерси» 4:2

«Баффало» — «Монреаль» 4:1

«Баффало» прервал свою неудачную серию из четырех поражений, одолев дома «Монреаль» со счетом 4:1.

НХЛ Регулярный чемпионат «Баффало» — «Монреаль» — 4:1 (1:1, 2:0, 1:0) Голы: Томпсон — 9 (Олофссон, Скиннер), 4:08 — 1:0. Андерсон — 5, 12:44 — 1:1. Икин — 3 (Хиностроза), 29:49 — 2:1. Окпосо — 6 (мен., Икин), 35:45 — 3:1. Томпсон — 10 (Скиннер, Олофссон), 43:29 — 4:1Вратари: Токарски — МонтембоШтраф: 4-2Броски: 39 (12+14+13) — 26 (15+2+9)

«Баффало» — «Монреаль» 4:1

«Коламбус» — «Ванкувер» 4:2

«Ванкувер» потерпел поражение от «Коламбуса» со счетом 2:4. Российский нападающий «Кэнакс» Василий Подколзин отметился заброшенной шайбой. В составе победителей одну голевую передачу сделал российский защитник Владислав Гавриков.

НХЛ Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Ванкувер» — 4:2 (1:1, 1:1, 2:0) Голы: Нюквист — 4 (мен.), 13:54 — 1:0. Подколзин — 4 (Даулинг), 19:31 — 1:1. Боквист — 2 (Силлинджер, Байрейтер), 26:17 — 2:1. Мотт — 1 (Хьюз, Чейссон), 38:42 — 2:2. Рословик — 3 (Ворачек, Гавриков), 46:06 — 3:2. Доми — 3 (п.в., Нюквист), 58:25 — 4:2Вратари: Мерзликинс — Демко (57:50 — 58:25, 58:52)Штраф: 4-2Броски: 21 (4+6+11) — 41 (13+16+12)

«Коламбус» — «Ванкувер» 4:2

«Тампа-Бэй» — «Сиэтл Кракен» 3:0

«Тампа» на своем льду выиграла у «Сиэтла» со счетом 3:0. Российский вратарь «молний» Андрей Василевский отразил все 17 бросков по своим воротам.

НХЛ Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» — «Сиэтл» — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) Голы: Белльмар — 1 (Перри, Хедман), 2:52 — 1:0. Колтон — 2 (Рутта, Катчук), 20:31 — 2:0. Стэмкос — 11 (Палат), 51:32 — 3:0Вратари: Василевский — ГрубауэрШтраф: 4-4Броски: 26 (13+5+8) — 17 (7+7+3)

«Тампа-Бэй» — «Сиэтл Кракен» 3:0

«Даллас» — «Колорадо» 3:1

«Даллас» дома обыграл «Колорадо» со счетом 3:1. Одну из шайб в составе победителей записал на своей счет Денис Гурьянов.

НХЛ Регулярный чемпионат «Даллас» — «Колорадо» — 3:1 (2:0, 1:0, 0:1) Голы: Павелски — 5 (Робертсон, Клингберг), 1:12 — 1:0. Павелски — 6 (Хинтц), 1:31 — 2:0. Гурьянов — 4 (бол., Хейсканен, Сутер), 34:26 — 3:0. Макар — 9 (Ландескуг, Тэйвз), 56:39 — 3:1Вратари: Эттингер (Холтби, 32:38, Эттингер, 40:00) — КемперШтраф: 6-6Броски: 22 (12+9+1) — 37 (4+13+20)

«Даллас» — «Колорадо» 3:1

«Айлендерс» — «Питтсбург» 0:1

«Айлендерс» потерпели восьмое поражение подряд, проиграв на этот раз дома «Питтсбургу» со счетом 0:1. Единственный гол забил Каспери Капанен. Голкипер «пингвинов» Тристан Джерри отразил все 24 броска, оформив «сухарь».

НХЛ Регулярный чемпионат «Айлендерс» — «Питтсбург» — 0:1 (0:0, 0:1, 0:0) Гол: Капанен — 5 (Кросби, Гюнтцель), 36:41 — 0:1Вратари: Сорокин (58:13) — ДжерриШтраф: 6-8Броски: 25 (6+8+11) — 30 (12+11+7)