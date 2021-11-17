ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Босния и Герцеговина — УкраинаЗадача-минимум выполнена. Украина победила в Боснии и получила путевку в «стыки»
  • 18:03
    • World Athletics продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики
  • 22:20
    • ЦСКА по буллитам уступил «Динамо» в столичном дерби
  • 22:10
    • «Локомотив» одержал выездную победу над СКА
  • 17:45
    • Месси стал футболистом года по версии Goal
  • 17:38
    • Рублев проиграл Джоковичу в матче Итогового турнира ATP
    Все новости спорта

    «Йокерит» обыграл «Адмирал» и лидирует в Западной конференции

    Хоккей КХЛ Адмирал Йокерит Авангард Куньлунь Ред Стар Прогнозы на КХЛ
    Финский «Йокерит» одержал победу над владивостокским «Адмиралом» (4:1) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Йокерит»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Йокерит»

    В составе победителей отличились Никлас Йенсен, Брайан О`Нилл, Ханнес Бьернинен и Юлиус Юнттила.

    Единственную шайбу гостей забросил Андрей Обидин.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Йокерит» (Хельсинки) — «Адмирал» (Владивосток) — 4:1 (3:1, 0:0, 1:0)
    Голы: Йенсен — 13 (О`Нилл, Лескинен), 6:45 — 1:0. Обидин — 2 (мен., Грачев), 9:42 — 1:1. О`Нилл — 5 (Шредер, Фриман), 12:02 — 2:1. Бьернинен — 7 (бол., О`Нилл, Грант), 16:27 — 3:1. Юнттила — 1, 59:10 — 4:1Вратари: Линдбек — СеребряковБроски: 35 (12+2+21) — 14 (5+7+2)Штраф: 10 — 12

    Финский клуб набрал 42 очка и лидирует в Западной конференции. У «Адмирала» 17 очков и 12-е место на Востоке.

    Все прогнозы на КХЛ

    В другом матче регулярного чемпионата КХЛ омский «Авангард» на выезде взял верх над пекинским «Куньлунем» — 4:1.

    За гостей отличились Оливер Каски, Никита Сошников, Павел Дедунов и Арсений Грицюк.

    Игроки «Ред Стар» ответили лишь шайбой Джейка Челиоса.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Куньлунь» (Пекин) — «Авангард» (Омск) — 1:4 (0:0, 0:1, 1:3)
    Голы: Каски — 7 (бол., Цегларик, Толчинский), 26:11 — 0:1. Сошников — 1 (Готовец, Толчинский), 48:05 — 0:2. Челиос — 2, 48:45 — 1:2. Дедунов — 3 (Готовец, Жарков), 56:34 — 1:3. Грицюк — 9 (п.в., Найт), 58:22 — 1:4Вратари: Смит (57:46) — ГрубецБроски: 14 (8+3+3) — 35 (10+15+10)Штраф: 4 — 0

    Подопечные Боба Хартли набрали 35 очков и закрепились на пятом месте в Восточной конференции. «Куньлунь» с 17 очками остался 11-м.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Как рижское «Динамо» встретит дома «Ак Барс»?
  • «Динамо» Рига — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • В родных стенах «Спартак» проведет очередной «тихий» матч?
  • «Спартак» — «Барыс». Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
  • Сможет ли Контавейт обыграть Мугурусу в финале Итогового турнира?
  • Мугуруса — Контавейт. Прогноз и ставки
  • 2.42
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.15
  • Экспресс дня 18 ноября
  • Завтра в 23:15
    •  2.04
  • Прогноз на матч Динамо Рига — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 18:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Спартак — Барыс
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.42
  • Прогноз на матч Мугуруса — Контавейт
  • Теннис
  • Завтра в 04:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Торонто — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Миннесота — Даллас
  • Хоккей
  • Послезавтра в 04:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Филадельфия — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Финикс — Даллас
  • Баскетбол
  • Завтра в 06:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Атланта — Бостон
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротур
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие