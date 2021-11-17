«Йокерит» обыграл «Адмирал» и лидирует в Западной конференции

Финскийодержал победу над владивостокским(4:1) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Никлас Йенсен, Брайан О`Нилл, Ханнес Бьернинен и Юлиус Юнттила.

Единственную шайбу гостей забросил Андрей Обидин.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Йокерит» (Хельсинки) — «Адмирал» (Владивосток) — 4:1 (3:1, 0:0, 1:0) Голы: Йенсен — 13 (О`Нилл, Лескинен), 6:45 — 1:0. Обидин — 2 (мен., Грачев), 9:42 — 1:1. О`Нилл — 5 (Шредер, Фриман), 12:02 — 2:1. Бьернинен — 7 (бол., О`Нилл, Грант), 16:27 — 3:1. Юнттила — 1, 59:10 — 4:1Вратари: Линдбек — СеребряковБроски: 35 (12+2+21) — 14 (5+7+2)Штраф: 10 — 12

Финский клуб набрал 42 очка и лидирует в Западной конференции. У «Адмирала» 17 очков и 12-е место на Востоке.

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В другом матче регулярного чемпионата КХЛ омский «Авангард» на выезде взял верх над пекинским «Куньлунем» — 4:1.

За гостей отличились Оливер Каски, Никита Сошников, Павел Дедунов и Арсений Грицюк.

Игроки «Ред Стар» ответили лишь шайбой Джейка Челиоса.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Куньлунь» (Пекин) — «Авангард» (Омск) — 1:4 (0:0, 0:1, 1:3) Голы: Каски — 7 (бол., Цегларик, Толчинский), 26:11 — 0:1. Сошников — 1 (Готовец, Толчинский), 48:05 — 0:2. Челиос — 2, 48:45 — 1:2. Дедунов — 3 (Готовец, Жарков), 56:34 — 1:3. Грицюк — 9 (п.в., Найт), 58:22 — 1:4Вратари: Смит (57:46) — ГрубецБроски: 14 (8+3+3) — 35 (10+15+10)Штраф: 4 — 0

Подопечные Боба Хартли набрали 35 очков и закрепились на пятом месте в Восточной конференции. «Куньлунь» с 17 очками остался 11-м.