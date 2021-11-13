Галимов: Шведы вышли какие-то сонные, надо было их сразу прибить

Форвард сборной России по хоккею, набравший 2 (1+1) очка в матче Кубка Карьяла со Швеции (2:4), подвел итоги встречи.

«В целом была неплохая игра. Нам надо было чуть лучше реализовывать все моменты, которые у нас возникали — особенно в первом периоде.

Тогда игра сложилась бы чуть по-другому. Потому что шведы вышли какие-то сонные. Надо было их сразу прибить. Но у нас это чуть не получилось.

Гол-лакросс от Мичкова? Да красивый гол, не спорю. Но я так скажу: гол есть гол. Хорошо, что забил. Молодчик. Что на лавке сказали Матвею? Да ничего. Все просто в шоке были.

Гол есть гол. Просто, думаю, все удивились — и шведы тоже. Ну, забил. Но шведы в следующей смене сразу же забросили шайбу.

У нас всегда есть установка, чтобы играть дисциплинированно. В прошлом матче это не получилось, мы много удалялись, из-за этого проиграли. В этом матче было намного меньше удалений, да и в меньшинстве мы выстояли.

Возникало много стычек со шведами — и они чуть грязновато играли, и мы старались немного их задеть, где-то уколоть. Это ведь тоже выводит соперника из себя. И это нормально.

После прошлого матча было не по себе. Мы проиграли вчистую. Нас перебегали, перебили. Но теперь со шведами все было намного лучше. А вот с чехами, я думаю, будет победа», — сказал Галимов «Матч ТВ».