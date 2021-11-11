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    Браташ заявил о невозможности выиграть при таком количестве удалений

    Хоккей Сборная России Сборная Финляндии Евротур Кубок Карьяла
    Главный тренер сборной России Олег Браташ высказался после поражения от Финляндии (0:3) в матче Кубка Карьялаэ

    Олег Браташ
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    Олег Браташ

    «Безусловно, матч был полезным. Проигрывать всегда неприятно, но у меня язык не поворачивается упрекнуть ребят в отсутствии желания или самоотдачи. Желание даже где-то перехлестывало. Наверное, отсюда такое количество удалений.

    Мы не проиграли в равных составах. Вы знаете, 11 чемпионов мира против нас играли, мы достойно противостояли этой команде, но выиграть у мастеровитого соперника при таком количестве удалений практически невозможно.

    Претензии есть. Разумеется, будем разбирать в чем причины. Сейчас по горячим следам мы не успеваем увидеть в деталях каждое нарушения, но будем разбираться, конечно.

    Рекорд Мичкова? Для тех, кто ждал рекорд, главное событие свершилось. А что касается содержания игры, здесь еще работы непочатый край. Молодой парень, у которого прекрасные задатки, но хоккей игра многосторонняя и требует не только технических навыков.

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    • Мы подскажем ему, где у него еще не совсем зрелая игра, в основном это касается действий без шайбы, но в каких-то моментах он свои навыки проявил, даже по воротам бросил пару раз. Думаю, с Матвеем все будет в порядке», — приводит слова Браташа «Матч ТВ».

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