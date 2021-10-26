«Металлург» одержал четвертую победу подряд, «Ак Барс» на выезде обыграл «Автомобилист»

оказалась сильнеев матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в Уфе завершилась в пользу гостей со счетом 3:2.

Шайбы победителей забросили Кирилл Пилипенко, Даниил Вовченко и Никита Гуслистов. В состаев хозяев отличились Александр Кадейкин и Сакари Маннинен.

КХЛ Регулярный чемпионат «Салават Юлаев» (Уфа) — «Северсталь» (Череповец) — 2:3 (0:0, 2:2, 0:1) Голы: Кадейкин — 5 (Панин), 22:13 — 1:0. Маннинен — 12 (Гранлунд), 23:16 — 2:0. Пилипенко — 2 (Стенквист), 33:17 — 2:1. Вовченко — 5 (Стенквист, Хохлов), 36:07 — 2:2. Гуслистов — 2 (Думбадзе, Гераськин), 47:54 — 2:3Вратари: Метсола (58:26) — ШостакШтраф: 4-4Броски: 24 (5+10+9) — 21 (9+9+3)

В другой игре «Ак Барс» победил «Автомобилист» со счетом 3:2.

В составе хозяев отличились Алексей Макеев и Стефан Да Коста. У гостей забивали Даниил Тарасов, Кирилл Петров и Александр Бурмистров.

КХЛ Регулярный чемпионат «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Ак Барс» (Казань) — 2:3 (2:2, 0:0, 0:1) Голы: Макеев — 5 (Шумаков, Да Коста), 3:47 — 1:0. Да Коста — 10 (бол., Макеев), 5:39 — 2:0. Тарасов — 1 (Хенкель, Билялов), 12:19 — 2:1. Петров — 6 (Кагарлицкий), 15:00 — 2:2. Бурмистров — 3, 42:56 — 2:3Вратари: Галкин (58:54) — Бобков (Билялов, 5:39)Штраф: 4-6Броски: 19 (7+6+6) — 28 (10+12+6)

Казанцы набрали 32 очка и занимают четвертое место на Востоке. Команда из Екатеринбурга, имея 25 очков, находится на пятом месте.

Также магнитогорский «Металлург» победил «Трактор» (3:2).

В составе победителей отличились Брэнден Лайпсик, Джош Карри и Павел Акользин. У гостей забивали Лукаш Седлак и Владимир Ткачев.

КХЛ Регулярный чемпионат «Металлург» (Магнитогорск) — «Трактор» (Челябинск) — 3:2 (1:1, 1:1, 1:0) Голы: Лайпсик — 8 (бол., Яковлев, Карри), 11:58 — 1:0. Седлак — 10, 18:37 — 1:1. Карри — 5 (Чибисов, Кошелев), 26:39 — 2:1. Ткачев — 4 (Исаев, Капустин), 34:30 — 2:2. Акользин — 1 (Коростелев), 56:51 — 3:2Вратари: Кошечкин — Вилл (58:46)Штраф: 8-6Броски: Кошечкин — Вилл (58:46)

Магнитогорская команда одержала четвертую победу подряд в КХЛ, благодаря чему укрепила свое лидерство в Восточной конференции — 40 очков в 22 матчах. «Трактор» идет на второй позиции Востока — 36 очков после 24 игр.