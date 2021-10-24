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    «Динамо» на своем льду уступило «Витязю»

    Хоккей КХЛ Динамо Витязь Прогнозы на КХЛ
    Московское «Динамо» потерпело домашнее поражение от подольского «Витязя» (2:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Витязь»
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    «Витязь»

    В составе победителей дубль оформил Валттери Кемиляйнен, также отличились Никита Гончаров, Александр Яремчук и Нико Оямяки.

    За хозяев шайбы забросили Эрик О'Делл и Владислав Ефремов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо М» (Москва) — «Витязь» (Подольск) — 2:5 (1:1, 0:4, 1:0)
    Голы: О`Делл — 5 (бол., Войнов, Рашевский), 4:25 — 1:0. Гончаров — 1 (Смолин, Малыхин), 9:13 — 1:1. Яремчук — 6 (Попов, Шиксатдаров), 30:55 — 1:2. Кемиляйнен — 3 (бол., Оямяки), 34:41 — 1:3. Оямяки — 15 (бол., Кемиляйнен, Одетт), 36:49 — 1:4. Кемиляйнен — 4, 37:59 — 1:5. Ефремов — 4 (Е.А. Зайцев, Петунин), 48:22 — 2:5Вратари: Бочаров (Еременко, 37:59) — КульбаковБроски: 47 (10+15+22) — 22 (8+10+4)Штраф: 8 — 10

    «Динамо» с 28 очками занимает 3-е место в Западной конференции. «Витязь» находится на 11-й позиции (18 очков).

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