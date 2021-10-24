«Барыс» — «Северсталь»: счет матча 1:5, обзор голов

Хоккеисты «Северстали» Фото: КХЛ
Единственную шайбу в составе хозяев забросил Аркадий Шестаков (44 минута).
У гостей отличились Адам Лишка (19), Якоб Стенквист (33), Игорь Гераськин (51), Роберт Рооба (56) и Владислав Кодола (59)..
Это поражение стало для команды из Нур-Султана третьим подряд.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Барыс» (Нур-Султан) — «Северсталь» (Череповец) — 1:5 (0:1, 0:1, 1:3)
Голы: Лишка — 3 (Гуслистов), 18:56 — 0:1. Стенквист — 4 (Гераськин, Тимашов), 32:10 — 0:2. Шестаков — 3 (Гурков, Савицкий), 44:00 — 1:2. Гераськин — 4, 50:57 — 1:3. Рооба — 3 (Лишка), 55:49 — 1:4. Кодола — 6 (Пресс), 58:03 — 1:5Вратари: Ортио — ШугаевШтраф: 4 — 4Броски: 34 (12+12+10) — 27 (14+6+7)
«Барыс» занимает седьмое место в Восточной конференции (18 очков), «Северсталь» — седьмая на Западе (24 очка).