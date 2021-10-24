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    «Барыс» потерпел третье поражение подряд

    «Барыс» — «Северсталь»: счет матча 1:5, обзор голов

    Хоккей КХЛ Барыс Северсталь Прогнозы на КХЛ
    «Барыс» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ потерпел поражение от «Северстали» — 1:5 (0:1, 0:1, 1:3).

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    Единственную шайбу в составе хозяев забросил Аркадий Шестаков (44 минута).

    У гостей отличились Адам Лишка (19), Якоб Стенквист (33), Игорь Гераськин (51), Роберт Рооба (56) и Владислав Кодола (59)..

    Это поражение стало для команды из Нур-Султана третьим подряд.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Барыс» (Нур-Султан) — «Северсталь» (Череповец) — 1:5 (0:1, 0:1, 1:3)
    Голы: Лишка — 3 (Гуслистов), 18:56 — 0:1. Стенквист — 4 (Гераськин, Тимашов), 32:10 — 0:2. Шестаков — 3 (Гурков, Савицкий), 44:00 — 1:2. Гераськин — 4, 50:57 — 1:3. Рооба — 3 (Лишка), 55:49 — 1:4. Кодола — 6 (Пресс), 58:03 — 1:5Вратари: Ортио — ШугаевШтраф: 4 — 4Броски: 34 (12+12+10) — 27 (14+6+7)

    «Барыс» занимает седьмое место в Восточной конференции (18 очков), «Северсталь» — седьмая на Западе (24 очка).

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